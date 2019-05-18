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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tek Gıda-İş sendikası Türk-İş’ten ayrılıyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Tek Gıda-İş sendikası Türk-İş’ten ayrılıyor

TÜRK-İŞ’in kurucu sendikalarından Tek Gıda-İş, Türk-İş Konfederasyonu’ndan ayrılıyor. Sendika, 29 Haziran’da yapılacak genel kurulunda konuyu gündemine aldı.

Gerekçe ise Türk-İş yönetimi ile yaşanan anlaşmazlık. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “Ne diyebilirim ki, ben oradaki işçi arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğim” dedi. 29-30 Haziran’da yapılacak sendikanın 16. genel kurulunda, gündem maddeleri arasında Türk-İş üyeliğinin görüşülmesi de yer alacak. Türk-İş üyesi sendikalara da, Tek Gıda-İş yönetiminden ayrılmanın gerekçelerini anlatan 35 sayfalık bir mektup gönderildi. Konunun Başkanlar Kurulu’nun tavsiye kararları doğrultusunda alındığı belirtilen mektupta şöyle denildi:

“Sendikamız yönetimi ile konfederasyonumuz yönetimi arasında derin görüş ayrılıkları, geçen süre içinde çözümsüz ve giderilemeyecek bir hale dönüşmüştür. TEKEL eylemlerinin sona ermesiyle konfederasyon genel sekreteri ile konfederasyon genel başkanı ve bir kısım yönetim kurulu üyeleri arasında oluşan yönetim anlayışındaki fikir ayrılığının derinleşmesi nedeniyle, konfederasyon yönetiminin uyumlu çalışmasına imkan vermek kastıyla sendikamız genel başkanı, demokratik teamüller gereği, Türk-İş Genel Sekreterliği görevinden kendi istek ve iradesi ile ayrılmıştır. Sendikamız genel başkanının demokratik teamüller gereği, görevinden ayrılması, konfederasyonumuz yönetimince anlaşılamamış, sendikamıza karşı olumsuz tavır, kademeli olarak hasmane bir tutuma dönüşmüştür. Gelinen bu noktada, konfederasyon yönetiminin, sendikamızı, eşitlik ve ayrımcılık yasağına aykırı işlemlerle adeta cezalandırması, sendikamız yönetim kurulunu, konfederasyon üyeliğinden çekilmeyi gündemine almak zorunda kalmıştır.”

10 YILDIR GELMİYOR

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise sendika yönetiminin 2009 yılından bu yana kendileriyle olan iletişimini kopardığını söyledi. Tek Gıda-İş’in Türk-İş’in tarihinde önemli bir yeri olduğunu ve böyle bir şey olmasını istemeyeceğini belirten Atalay, “Karar yönetimlerinin kararı ama sonuçta biz oradaki emekçi kardeşlerimizin başı sıkıştığında yine burada olmaya devam ederiz. Bugüne kadar böyle yaptık, bundan sonra da böyle yapmaya devam ederiz. Yönetimler gelir gider, asolan dayanışma duygusunun korunması olmalı” dedi.
1952’de Türk-İş’i kuran sendikalardan biri olan Tek Gıda-İş, Türk-İş yönetiminde de önemli görevlere imza attı. Türk-İş eski genel başkanlarından Seyfi Demirsoy, Halil Tunç, İbrahim Denizcier de Tek Gıda-İş’ten konfederasyon başkanlığına yükselen isimlerden oldu. Sendika, TEKEL özelleştirilmesi sürecindeki işçi eylemlerinin de merkezi olmuştu.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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