Tek Gıda-İş sendikası Türk-İş’ten ayrılıyor
TÜRK-İŞ’in kurucu sendikalarından Tek Gıda-İş, Türk-İş Konfederasyonu’ndan ayrılıyor. Sendika, 29 Haziran’da yapılacak genel kurulunda konuyu gündemine aldı.
Gerekçe ise Türk-İş yönetimi ile yaşanan anlaşmazlık. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “Ne diyebilirim ki, ben oradaki işçi arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğim” dedi. 29-30 Haziran’da yapılacak sendikanın 16. genel kurulunda, gündem maddeleri arasında Türk-İş üyeliğinin görüşülmesi de yer alacak. Türk-İş üyesi sendikalara da, Tek Gıda-İş yönetiminden ayrılmanın gerekçelerini anlatan 35 sayfalık bir mektup gönderildi. Konunun Başkanlar Kurulu’nun tavsiye kararları doğrultusunda alındığı belirtilen mektupta şöyle denildi:
“Sendikamız yönetimi ile konfederasyonumuz yönetimi arasında derin görüş ayrılıkları, geçen süre içinde çözümsüz ve giderilemeyecek bir hale dönüşmüştür. TEKEL eylemlerinin sona ermesiyle konfederasyon genel sekreteri ile konfederasyon genel başkanı ve bir kısım yönetim kurulu üyeleri arasında oluşan yönetim anlayışındaki fikir ayrılığının derinleşmesi nedeniyle, konfederasyon yönetiminin uyumlu çalışmasına imkan vermek kastıyla sendikamız genel başkanı, demokratik teamüller gereği, Türk-İş Genel Sekreterliği görevinden kendi istek ve iradesi ile ayrılmıştır. Sendikamız genel başkanının demokratik teamüller gereği, görevinden ayrılması, konfederasyonumuz yönetimince anlaşılamamış, sendikamıza karşı olumsuz tavır, kademeli olarak hasmane bir tutuma dönüşmüştür. Gelinen bu noktada, konfederasyon yönetiminin, sendikamızı, eşitlik ve ayrımcılık yasağına aykırı işlemlerle adeta cezalandırması, sendikamız yönetim kurulunu, konfederasyon üyeliğinden çekilmeyi gündemine almak zorunda kalmıştır.”
10 YILDIR GELMİYOR
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise sendika yönetiminin 2009 yılından bu yana kendileriyle olan iletişimini kopardığını söyledi. Tek Gıda-İş’in Türk-İş’in tarihinde önemli bir yeri olduğunu ve böyle bir şey olmasını istemeyeceğini belirten Atalay, “Karar yönetimlerinin kararı ama sonuçta biz oradaki emekçi kardeşlerimizin başı sıkıştığında yine burada olmaya devam ederiz. Bugüne kadar böyle yaptık, bundan sonra da böyle yapmaya devam ederiz. Yönetimler gelir gider, asolan dayanışma duygusunun korunması olmalı” dedi.
1952’de Türk-İş’i kuran sendikalardan biri olan Tek Gıda-İş, Türk-İş yönetiminde de önemli görevlere imza attı. Türk-İş eski genel başkanlarından Seyfi Demirsoy, Halil Tunç, İbrahim Denizcier de Tek Gıda-İş’ten konfederasyon başkanlığına yükselen isimlerden oldu. Sendika, TEKEL özelleştirilmesi sürecindeki işçi eylemlerinin de merkezi olmuştu.
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