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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.04.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması için düzenleme

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Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması için düzenleme

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin havayoluyla taşınabilmesi için İçişleri Bakanlığından havayoluyla taşıma izin belgesi alınacak. Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda 2 bin ile 50 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk tescilli hava araçlarıyla Türkiye'nin hava sahasını ve havaalanlarını kullanan yabancı menşeli hava araçlarıyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini kapsayan yönetmeliğe göre, söz konusu taşımacılık faaliyetlerinde, taraf olunan uluslararası sözleşmelerin yanı sıra Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından yayınlanan teknik talimatlar ve yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşımacılığında teknik talimatlarda tanımlanan etiket, işaret ve plakaların kullanılması zorunlu hale gelecek.

Türkiye ile yabancı ülkeler arasında havayoluyla tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunacak yabancı menşeli işletmeler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Teknik Talimatlar, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve ilgili diğer dokümanlarla yönetmelikte belirtilen kurallara uygun hareket edecek. Yabancı menşeli işletmelere yönelik uygulanacak özel usul ve esaslar, taraf olunan ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve “karşılıklılık ilkesi” çerçevesinde Dışişleri Bakanlığının da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin havayoluyla taşınabilmesi için İçişleri Bakanlığından havayoluyla taşıma izin belgesi alınacak.

Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunmak isteyen operatörlerin, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden "Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi" almaları zorunlu olacak.

KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda 2 bin ile 50 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Yetki belgesine sahip olmadan tehlikeli madde taşıyan operatöre 50 bin lira idari para cezası verilecek.

Can, mal, çevre ve uçuş emniyetini ciddi olarak tehdit ettiği belirlenen ihlaller veya kasti ihlaller için belirtilen ceza miktarları yüzde 100 artırılacak.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ulusal mevzuat ve tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması hususunda taraf olunan uluslararası anlaşma hükümleri uygulanacak.

Yönetmenliğin, "tehlikeli madde faaliyet belgesi"ni içeren maddesi Temmuz 2018'de, "tehlikeli madde depolama uygunluk belgesi" hükmünü içeren maddesi 2019'da yürürlüğe girecek, diğer hükümleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

 

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