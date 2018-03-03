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Tefecilikle suçlanan federasyon yöneticisi serbest bırakıldı

Hurriyet.com.tr
03.03.2018 - 17:14 | Son Güncelleme:

Adana Emniyeti Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, tefecilik yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan Tufan B. emniyet sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Şüphelilere yönelik ifade veren bir iş adamı 200 bin lira borç aldığı B. kardeşlerin kendisinde 1 milyon liraya yakın para aldığını, ödemeyi yapamadığı durumda ise kendisinin “Seni bizim portakal bahçesine gömerim” şeklinde tehdit edildiğini öne sürdü.

Aynı zamanda Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili de olan Tufan B. ve kardeşlerine yönelik yapılan suç duyurular sonrası gözaltı işlemi yapıldı. Tufan B. dün gözaltına alınırken, kardeşi Turgay B. ile diğer üç şüpheli ise bulunamadı.

TEFECİ FAİZİ: AYLIK YÜZDE 10!
Dün öğleden sonra gözaltına alınan Tufan B.’nin bugün emniyette serbest bırakıldığı öğrenildi. B. kardeşlere yönelik 28 Şubat günü ifade veren iş adamı M. Ç. ise çarpıcı iddialarda bulundu. M. Ç., yaşadıkları mali sıkıntıyı aşmak için B. kardeşlere çek kırdırdığını anlattı. Ç., yüzde 7-10 aylık faizle çek kırdırdıkları B. kardeşlere 2 milyon lira değerinde çek kırdırdığını anlattı.

200 BİN LİRAYA KARŞILIK 1 MİLYON TL
Ç., en son bu kişilerden 200 bin TL daha aldığını ancak bu paranın ödemesine parça parça yapmasına karşın, verdiği çekleri alamadığını söyledi. Söz konusuTefecilikle suçlanan federasyon yöneticisi serbest bırakıldı
para için kendisinden 1 milyon liraya yakın para talep edildiğini belirten M. Ç., Turgay B.’nin iş yerine gittiğinde burada kendisine 450 bin liralık çekin silah zoru ile imzalatıldığını söyledi. M.Ç. 45 gün süre verilen bu çeki ödeyemediğini bu kez 480 bin liralık bir çek imzalatıldığını anlattı.

SENİ PORTAKAL BAHÇESİNE GÖMERİM
M.Ç., kendisine ve eşine yönelik ölüm tehditleri aldığını anlatarak Tufan B.’nin kendisine “Seni, bize ait portakal bahçesine gömerim” dediğini öne sürdü. M. Ç., kendisinden silah zoru ile alınan 480 bin liralık çekin icraya konulduğunu belirtti. Ç., şüpheliler hakkında şikâyetçi olduğunu belirtti.

 

Etiketler: Adana , Tefeci , Bahçe
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