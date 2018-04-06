TEDxBahcesehirUniversity 15 Nisan’da "Olasılıklar" la Zorlu PSM’de!
TEDxBahcesehirUniversity, 15 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan etkinliğinde paylaşmaya değer fikirleri Ana sponsorluğunu ‘’Maysan Mando’’ ana sponsorluğunda Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi’nde katılımcılarına sunuyor!
“Olasılıklar” temalı bu büyük etkinlikte Şerif Kaynar, Ebru Baki, Faruk Göksu ve Ozan Bingöl gibi toplam 12 konuşmacımız kendi deneyimlerini paylaşacak. Konuşmacılarımızdan Özlem Kaymaz milyonda bir görülen bir sendrom ile dünyaya gelen 16 yaşındaki özel çocuğunun yaşam savaşına dair bir anne, kadın ve insan olarak ailesinin hayat hikayesini anlatırken Tal Garih ise geleceğin iş dünyasını aktaracak. Türk ve Japon kültürlerini harmanlayarak minyatür sanatı öğelerini performans, heykel ve resim gibi alanlara taşıyarak gelenekseli çağdaş sanat anlayışıyla buluşturan bir diğer konuşmacımız Günseli Kato; geleneği ve bu konuya bakış açılarının ülkeler arasındaki farkını anlatacak. Ebru Baki Türk Kadınının dünyasındaki yerini ilham veren bir şekilde paylaşacak.
Ali Sermet Taşdöğen kripto paraların altında yatan devrimsel teknoloji Blockchain'i aktarırken, bizlerin bu teknolojiye ne kadar hazır olduğumuzu ve sadece uyum sağlayanların ayakta kalabileceği bu dünyada neler yapmamız gerektiği konusundaki analizlerini aktaracak. Diğer konuşmacımız Dilara Alkan, Cinsel İstismar'a sessiz kalmayıp adaleti bulma hikayesini anlatırken; Faruk Göksu ise yaşam kalitesinin artırılması ve kentsel risklerin azaltılması için ürettiği Yeşil Yol, 39 Kent 1 İstanbul gibi projeleriyle edindiği deneyimlerini anlatacak. Elif Güngör Reis, konuşmasında yumurta kabuklarıyla ürettiği zararsız koruyucudan bahsederken, aynı zamanda günlük hayatta tükettiğimiz ürünlerdeki katkı maddelerine açıklık getirecek.
Son yıllarda yer aldığı vergi farkındalığı konusundaki önemli projeleri olan bir diğer konuşmacımız Ozan Bingöl üzerinden Türk Vergi Sisteminin sorunlarını ve çözümlerini; Şerif Kaynar ise yaptığı 1200 üzeri C level atama ile başarılı insanların ortak özelliklerini katılımcılarla paylaşacak.
2.200 kişilik katılımın beklendiği, 15 Nisan günü 11.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek olan bu etkinliğin biletlerine Biletino.com üzerinden ulaşılabilir.
Etkinlik Tarihi : 15.04.2018, Pazar
Yer : Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi
Saat : 11.30-18.30
Tema : Olasılıklar
Biletler : Biletino.com
Konuşmacılar:
-Ebru Baki – CNN Türk Ekonomi Müdürü
-Ozan Bingöl – Vergi Uzmanı
-Nevzat Sayın - Mimar
-Şerif Kaynar –Beyin Avcısı
-Özlem Kaymaz – Eski Türkiye Güzeli
-Günseli Kato - Sanatçı
-Faruk Göksu – Şehir Plancısı
-Dilara Alkan – Cinsel İstismar Aktivisti
-Ali Sermet Taşdöğen – Bitcoin/ Dijital Para A.Ş. CEO
-Elif Güngör Reis – Bilim İnsanı
-Tal Garih – İş İnsanı
-İbrahim Selim - Tiyatrocu
Yorumları Göster
Yorumları Gizle