Tediyeler ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine verilen 2019 tediyeleri ne zaman yatacak?

Tediye ödemeleri, taşerondan kadroya geçen ve kamu kurumlarında işçi kadrosunda çalışan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 9 Ağustos'ta yapılan ilk ödeme sonrası 2019 tediye ödemelerinin ikincisi merak konusu oldu. İşte, 2019 tediye ödemeleri hakkında ayrıntılar...

TEDİYE ÖDEMELERİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.