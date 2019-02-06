Tedarikçi havuzuyla yerli firmalara çağrı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın gıda ve giyim gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin, onaylı tedarikçi havuzu oluşturduklarını belirterek, “Tüm firmalarımızı, Milli Savunma Bakanlığımızın onaylı tedarikçi havuzunda yer almak için başvuru yapmaya davet ediyorum” dedi.
ASELSAN’ın düzenlediği Güç Birliği Zirvesi’nde konuşan Akar, savunma sanayinin millileşmesinin bir zorunluluk olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ülkemizde maalesef millilik kavramını anlamayan, gücünün farkında olmayan, kendisine ve ülkesine güvenmeyen bazıları var ki bu zihniyet ülkemizde savunma sanayimizin istenilen düzeyde ve süratte gelişmesini engellemiştir.” Bakanlığın son uygulamalarına ilişkin de bilgi veren Akar, askerlerin, personelin daha iyi ve kaliteli yemek tüketmesi için Tedarik Genel Müdürlüğü’nün “Onaylı Tedarikçilik Uygulaması”nı hayata geçirdiğini belirtti. Akar, şöyle devam etti: “Fabrikalarımızda da yerli ve milli ürünlerden istifade etmek ve yerli üreticilerden alımlarımızı gerçekleştirmek için ‘Onaylı Tedarikçi Havuzu’ sistemiyle ilerlemeyi sürdürüyoruz. Sistemle en doğru tedarikçiyi seçerek işbirliklerini uzun soluklu ve verimli kılmayı, düşük lojistik maliyetli, esnek ve güvenilir tedariki sağlamayı amaçlıyoruz. Buradan tüm firmalarımızı Milli Savunma Bakanlığımızın Onaylı Tedarikçi Havuzu’nda yer almak için başvuru yapmaya davet ediyorum.”
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