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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.10.2018 - 21:41, Son Güncelleme:

TEB’e 17 bankadan sendikasyon kredisi

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TEB’e 17 bankadan sendikasyon kredisi

TÜRK Ekonomi Bankası (TEB), bir önceki yıl alınan kredinin bu yıl ödenen kısmı karşılaştırıldığında yüzde 101 oranında yenilenme sağlayarak 17 bankanın katılımıyla yeni sendikasyon kredisini imzaladı.

433.5 milyon Euro ve 33.5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli sağlanan kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak olmasının yanı sıra Türk ekonomisine de katkı sağlayacak. Kredinin toplam maliyeti Euro ve dolar için sırasıyla Euribor artı yüzde 2.65 ve Libor artı yüzde 2.75 olarak gerçekleşti.

Sendikasyon kredisi anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını vurguladı. Leblebici, “Uluslararası yatırımcılar, TEB’in başarılı performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu. Kredi ihracatın finansmanı noktasında kullanılacak. TEB, Türkiye’de ihracatın finansmanında beşinci büyük banka olma konumunu da pekiştirecektir” dedi.

ÇALIŞMALARA DEVAM

Türkiye’deki güçlü bankacılık sisteminin uluslararası piyasalar nezdinde de güven tazelemesiyle, finansal sistemin bir kez daha yaşanan sorunlar karşısında güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Leblebici, “Türkiye her anlamda çok güçlü bir ülke. Finansal sistemimiz de farklı türdeki dalgalanmalar ve etkiler karşısında ne yapacağını çok iyi biliyor. Sağlam altyapımızın katkısı ve uluslararası piyasalardaki itibarımız sayesinde bu başarılı kredi anlaşmasını imzaladık” diye konuştu.

TEB olarak 90 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Leblebici, şunları söyledi: “Geçmişimizden aldığımız köklü ve güçlü bankacılık deneyimimizle ülkemizi daha da ileriye taşıyacak ve ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz”

JAPONYA’DAN YATIRIM YAPILABİLİR NOTU

JAPON kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Ağaoğlu Şirketler Grubu’nu yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirdi. JCR Eurasia Rating, Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve bağlı ortaklarının konsolide finansal yapısının periyodik gözden geçirilmesi sonucunda firmanın uzun vadeli ulusal notunu “yüksek derecede yatırım yapılabilir” olarak belirledi. Ağaoğlu’nun geçmiş dönemlerdeki güçlü ciro ve karlılık yaratan yatırımlarına dikkat çeken JCR, devam eden ve planlanan projeler neticesinde grubun görünümünü “stabil” olarak gösterdi. JCR’ın Ağaoğlu ile ilgili değerlendirmede, “Güçlü nakit akışı beklentisi, talep artışının bulunduğu lokasyonlarda konumlanan marka projeleri, marka bilinirliği, artan enerji ve turizm faaliyetleri gelirleri, deneyimli yönetim ekibi ve ortakları ile yüksek seviyede değerli arsa ve gayrimenkul portföyüne sahip olunması etkili oldu” denildi. JCR, şirketin hali hazırda yüksek seviyede değerli arsa ve gayrimenkul portföyüne sahip olmasını, “olumlu” buldu.

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