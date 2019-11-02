TEB sendikasyon kredisini yeniledi
Türk Ekonomi Bankası (TEB), 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı. Bu kredi, ABD, Kanada, AB, Ortadoğu ve Asya’dan önde gelen 22 bankanın katılımıyla sağlandı. 306 milyon Euro ve 61.5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli sağlanan kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak. Kredinin toplam maliyeti Euro ve dolar için sırasıyla Euribor artı yüzde 2.10 ve Libor artı yüzde 2.25 olarak gerçekleşti.
Sendikasyon kredisi anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını vurgulayarak, “Uluslararası yatırımcılar, TEB’in başarılı performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu” diye konuştu. Kredinin ihracatın finansmanı noktasında kullanılacağına dikkat çeken Leblebici, “TEB ihracatın finansmanına odaklanmaya devam edecektir” dedi.
GÜVEN TAZELENDİ
Türkiye’deki güçlü bankacılık sisteminin uluslararası piyasalar nezdinde de güven tazelemesiyle, finansal sistemin bir kez daha yaşanan sorunlar karşısında güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Leblebici, “Türkiye her anlamda çok güçlü bir ülke. Finansal sistemimiz ülkemizin sürekli büyümesini sağlayacak altyapı, bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojiye sahip” diye konuştu.
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