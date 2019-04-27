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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TEB Portföy ING Portföy’ü aldı

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TEB Portföy ING Portföy’ü aldı

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve BNP Paribas Grubu ortaklığında faaliyetlerini sürdüren TEB Portföy Yönetimi ve ING Bank’ın iştiraki olan ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamının satışı konusunda anlaştı.

Anlaşma ile TEB ve ING grupları yatırım fonu dağıtımı konusunda uzun süreli işbirliğine de imza attılar. TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Selim Yazıcı, “Satın alma sonrası yaratılacak sinerji ile iki kurumun toplam 9 milyar TL olan varlık büyüklüğünün daha da artacağını düşünüyoruz” derken, ING Bank’tan yapılan açıklamada yeni yapıda müşterilere daha iyi hizmet sağlanarak, yatırım fonları dağıtım işine daha fazla odaklanılacağı vurgulandı. Yazıcı, “Halihazırda yerli ve yabancı yatırım fonları ve başta BNP Paribas Cardif Emeklilik’in kurucusu olduğu fonlar olmak üzere birçok BES ve OKS fonu yönetiyoruz. Satın alma sonrası yaratılacak sinerji ve işbirliği ile beraber 2019’un ilk çeyreğinde iki şirketin toplam 9 milyar TL olan ortalama varlık büyüklüğünün daha da artmasını bekliyoruz. TEB Portföy Yönetimi olarak Türk Sermaye Piyasaları’nın gelişiminde lokomotif kurum olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin lider varlık yönetimi şirketlerinden biri olmak” diye konuştu.

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