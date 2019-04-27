TEB Portföy ING Portföy’ü aldı
Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve BNP Paribas Grubu ortaklığında faaliyetlerini sürdüren TEB Portföy Yönetimi ve ING Bank’ın iştiraki olan ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamının satışı konusunda anlaştı.
Anlaşma ile TEB ve ING grupları yatırım fonu dağıtımı konusunda uzun süreli işbirliğine de imza attılar. TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Selim Yazıcı, “Satın alma sonrası yaratılacak sinerji ile iki kurumun toplam 9 milyar TL olan varlık büyüklüğünün daha da artacağını düşünüyoruz” derken, ING Bank’tan yapılan açıklamada yeni yapıda müşterilere daha iyi hizmet sağlanarak, yatırım fonları dağıtım işine daha fazla odaklanılacağı vurgulandı. Yazıcı, “Halihazırda yerli ve yabancı yatırım fonları ve başta BNP Paribas Cardif Emeklilik’in kurucusu olduğu fonlar olmak üzere birçok BES ve OKS fonu yönetiyoruz. Satın alma sonrası yaratılacak sinerji ve işbirliği ile beraber 2019’un ilk çeyreğinde iki şirketin toplam 9 milyar TL olan ortalama varlık büyüklüğünün daha da artmasını bekliyoruz. TEB Portföy Yönetimi olarak Türk Sermaye Piyasaları’nın gelişiminde lokomotif kurum olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin lider varlık yönetimi şirketlerinden biri olmak” diye konuştu.
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