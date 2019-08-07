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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.08.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

TCMB'nin zorunlu karşılık kararı yürürlüğe girdi

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TCMB'nin zorunlu karşılık kararı yürürlüğe girdi

TCMB tarafından, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi. 

Tebliğde yapılan değişiklik şöyle: 

"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 16, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 12; müstakrizlerin fonları yüzde 16; diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 21, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 11, 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli yüzde 7, 5 yıldan uzun vadeli yüzde 5." 
Bu tebliğ, "26 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere" bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 

"PİYASADAN YAKLAŞIK 2,1 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR"

TCMB'den 5 Ağustos'ta yapılan duyuruda, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği belirtilmişti. 

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