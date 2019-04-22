TCMB Zorunlu Karşılıklar Tebliği`nde değişiklik yapıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Tebliği`nde değişiklik yapıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"a) Mevduat/katılım fonu (3/2/2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı:2007/1) kapsamındaki resmî kuruluşlar ile 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler hariç)."
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