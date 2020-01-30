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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 14:14,Son Güncelleme:/

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

İhaleye 6 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti. 

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