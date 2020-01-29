TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi

İhaleye 16 milyar 500 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.