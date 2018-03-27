TCMB, 18.3 milyar lira kâr elde etti
TCMB, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 92,4 artışla 18,3 milyar lira kâr açıkladı.
Merkez Bankası, 2017 yılında kârını bir önceki yıla göre yaklaşık iki katına çıkardı.
Merkez Bankasının 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren 86. hesap dönemi bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, banka geçen yıl 18 milyar 383,9 milyon TL dönem kârı açıkladı. Banka 2016 yılında 9 milyar 555,9 milyon TL kâr elde etmişti. Böylece bankanın kârı yüzde 92,4 artış gösterdi.
TCMB, 2014'te 8,6 milyar TL, 2015'te ise 13,9 milyar TL kâr açıklamıştı.
TCMB'nin 2017 yılına ait 86. hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı 12 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.
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