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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
21.10.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

TCDD Taşımacılık, uluslararası yolcu sayısını artırıyor

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TCDD Taşımacılık, uluslararası yolcu sayısını artırıyor

TCDD Taşımacılık AŞ, yüksek hızlı, konvansiyonel ve kent içi banliyö trenleriyle günde 265 bin yolcuya ekonomik, rahat ve konforlu seyahat imkanı sunuyor.

TCDD Taşımacılık AŞ, yüksek hızlı, konvansiyonel ve kent içi banliyö trenleriyle günde 265 bin yolcuya ekonomik, rahat ve konforlu seyahat imkanı sunarken, uluslararası seferleriyle de ilgi görüyor. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 10 bin kişiyi taşıyan İstanbul (Halkalı)-Sofya Ekpresi'nin hizmet verdiği yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde 19 bin kişiye ulaştı.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirket, yüksek hızlı, konvansiyonel ve kent içi banliyö trenleriyle günde 265 bin yolcuya ekonomik, rahat ve konforlu seyahat imkanı sağlıyor. Uluslararası yolcu taşımacılığında da tercih edilen şirketin yolcu sayısı giderek artıyor.

İstanbul (Halkalı)-Sofya hattında her gün işleyen İstanbul-Sofya Ekspresi de Avrupa'ya ekonomik ve rahat ulaşım imkanı sunuyor.

TCDD Taşımacılık ve Bulgar Demiryolları iş birliğiyle sefere konulan İstanbul-Sofya Ekspresi, her gün karşılıklı İstanbul ile Sofya arasında sefer yapıyor. Yaz aylarında Bükreş bağlantısı da bulunan ekspres trende, yataklı ve kuşetli vagonlar bulunuyor.

İstanbul-Sofya seferini 10 saatte tamamlayan ekspres trenle geçen yılın ocak-eylül döneminde 10 bin yolcuya hizmet verildi. Bu yılın aynı döneminde ise yolcu sayısı 19 bine yükseldi.

İRANLI TURİSTLERİN TERCİHİ VAN-TEBRİZ TRENİ

TCDD Taşımacılık ve İran Demiryolları şirketlerinin iş birliğiyle sefere konulan Van-Tebriz treni de İranlı turistlerin Türkiye'ye yaptıkları seyahatlerin gözdesi haline geldi.

Haftada bir gün çalışan ve kompartımanlı vagonların yer aldığı tren, Van'dan Tebriz'e 11 saat 25 dakikada ulaşıyor.

GEÇEN YIL YAKLAŞIK 4 BİN INTERRAİL BİLETİ SATILDI

Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa demiryolları işletmeleri tarafından uygulanan, gezginlere daha ekonomik ulaşım olanağı sağlayan bilet uygulaması, kullanıcılarına önemli avantajlar sunuyor.

Interrail Pass biletleri, kart sahiplerine sisteme üye 30 Avrupa ülkesinde geçerlilik süresi içinde sınırsız seyahat hakkı tanıyor.

TCDD Taşımacılık tarafından satışı yapılan Interrail biletleri "Interrail Global Pass" ve "Interrail Bir Ülke Pass" olarak iki kategoriden oluşuyor. Geçen yıl yaklaşık 4 bin kişi tarafından tercih edilen Interrail'e her yaş ve her meslek grubundan kişi ilgi gösteriyor.

Yurt içi ve yurt dışı trenlerle ilgili her türlü bilgi www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden ya da 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden alınabiliyor.

 

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