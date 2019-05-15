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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
15.05.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

TBB uyardı! Dolandırıcıların ağına düşmeyin

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TBB uyardı! Dolandırıcıların ağına düşmeyin

Kendini Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi temsilcisi olarak tanıtan bazı kişiler nedeniyle kurumdan açıklama geldi. Bu kişilere itibar edilmemesi gerektiği duyuruldu.

Türkiye Bankalar Birliği’nin adını kullanarak dolandırıcılık eylemleri gerçekleştiren kişilere ilişkin önemli uyarı yapıldı.
TBB “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi çalışanları “raporunuzu hazırlamak”, “raporunuzu kargoya vermek”, “rapor ücreti veya KDV iadesini yapmak” için sizi telefonla aramaz ayrıca telefon ile ücret tahsil talebinde bulunmaz.” açıklamasında bulundu.
İşte tüm detaylar:

Telefonda kendilerini Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi temsilcisi olarak tanıtan bazı şahısların Risk Merkezi Raporu temin etmek için “evrak ücreti”, “kargo ücreti”, “para iadesi” gibi çeşitli başlıklar altında para talep ederek dolandırıcılık eylemlerinde bulunduklarına ilişkin bilgi edinilmiştir.
Bu tür dolandırıcılık girişimleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:
Risk Merkezi Raporu başvuruları www.turkiye.gov.tr adresli e-Devlet Kapısı internet sitesinde yer alan “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” adımından veya www.riskmerkezi.org adresinde detayları belirtilen şekillerde yapılabilir. e-Devlet Kapısı üzerinden her ay bir tane rapor ücretsiz olarak temin edilebilir.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi çalışanları “raporunuzu hazırlamak”, “raporunuzu kargoya vermek”, “rapor ücreti veya KDV iadesini yapmak” için sizi telefonla aramaz ayrıca telefon ile ücret tahsil talebinde bulunmaz.
Rapor başvurusu yapan kişilere başvuru anında rapor ücreti ve varsa rapor teslimine ilişkin masraflar belirtilir. Belirtilenlerin dışında, daha sonra başka ücret talep edilmez.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne atfen yapılan telefon aramalarına itibar edilmemeli, bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için kişisel bilgiler asla paylaşılmamalıdır.
Bu tür dolandırıcılık eylemleriyle karşılaşanların ivedilikle savcılık ve/veya emniyet müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

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