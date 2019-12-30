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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 30.12.2019 - 14:18,Son Güncelleme:/

TBB: Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı

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TBB: Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bireysel bankacılık müşterilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yönlendirmesiyle, Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğinde Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde bir internet sitesi hazırlandığını açıkladı.

TBB’den yapılan açıklamada, "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresinden ulaşılabilen internet sitesinde, bireysel ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz ve kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilerin açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde finansal tüketiciye sunulması amaçlanmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Finansal tüketicilere yönelik ürün veya hizmetlerden faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usül ve esaslar, BDDK tarafından yürürlüğe konulan, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmektedir.

"BDDK internet sitesinde yer alan Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri sayfasından da www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresine yönlendirme yapılacaktır."

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