TBB Başkanı Aydın, kredi talebinin de arzının da sürdüğünü vurguladı: İştahlıyız!

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kredi talebinin de arzının da devam ettiğini belirterek, “Bizim baktığımız en önemli gösterge de budur. Piyasada borç alan da, veren de var mı? Piyasada alışveriş oluyor mu oluyor. Bu alışveriş ülkenin büyümesine uygun oluyor. Bankaların çalışması. Yüzde 5’lik büyüme kredilerde yüzde 15’lik büyümeyi getiriyor. Ülke ne büyüyorsa sektör o krediyi veriyor. Kredi talep edenler var, yatırım yapma iştahı olanlar var. O yatırım yapma iştahı olana kredi verme iştahı olan var. Ciddi bir sağlık nedenidir bu... Kredi talep edenler ve bu ülkede yatırım yapmak isteyenler var. Çok iyi ihracat var, çok iyi dönem var. Biz de bunları finanse ediyoruz. Ziraat Bankası’nın ilk çeyrekte yüzde 5 bilanço, nakdi kredi ve yüzde 6 mevduat büyümesi gerçekleştirdi” diye konuştu.

DENGELİ BÜYÜME

‘2. Nefes Kredisi’ tanıtım toplantısı sonrası İzmir’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, ilk çeyrekte sadece kredilerde değil kaynak tarafında da gelişim sağlandığını vurgulayarak, “Bilanço, denetimden geçmemiş rakamlarla yaklaşık 460 milyar TL oldu. Gayri nakdi dahil toplam kredi stokumuz 415 milyar TL’ye ulaştı. Mevduat faizlerinin üzerinde baskıya neden olmaksızın yaklaşık yüzde 6 büyüme kaydedildi. Kredi ve mevduat büyümesi, dengeli ve sağlıklı bir seyir izledi” dedi.

Aydın, Türkiye’nin milli gelirinde ciddi pay elde eden şehirlerdeki kredi işlemi yapan arkadaşlarıyla son 1-1.5 aydır yaptığımız tüm toplantıların pozitif olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu. “Buna İstanbul da dahil. Kredi talebi de kredi arzı da canlı. Orta uzun vadeli programda büyüme için belirlenmiş hedefleri bankacılık sistemi kredilendiriyor.” Ziraat Bankası’nın ilk çeyrekte sektörün toplam TL kredi büyümesinin yüzde 25’ini gerçekleştirdiğini belirten Aydın, bankanın ilk çeyrekte TL mevduat büyümesinden aldığı payın da yüzde 11 olduğunu ifade etti.

ÇİN’DE TAHVİL İHRACI

Türkiye’de kaynağın çeşitlendirilmesi ve arttırılması konusunda ciddi çalışmalar olduğuna da dikkat çeken Aydın, “Bizde önceden sadece mevduat varken şimdi çeşitlendirdik. Bizim banka ilk defa Çin piyasasına giriyor, tahvil ihracına çıkıyoruz” dedi.

Mevduat dışı kaynak sağlama noktasında sorun görmediklerini belirten Aydın, “Şimdiye kadar hep roll over ettik (çevirdik) bundan sonra da aynı şekilde sürdürebileceğimiz noktasında olumsuz bir düşüncemiz yoktur” diye konuştu.

Aydın, devletin aldığı önlemlerin tasarrufları rahatlattığını bunun da etkilerinin görüldüğünü ifade etti. Döviz kredisi ile ilgili borçlanmaya getirilen sınırlamalarla ilgili de Aydın, bunun orta ve uzun vadede stabilize olma yönünde bir uygulama olduğunu belirterek, “Geçiş döneminde ufak tefek sıkıntılar olabilir ama sonuç aşamasında doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum” dedi. Hüseyin Aydın, teknoloji yoğun üretim modelleri ile kur üzerindeki manipülasyonun daha kolay önlenir hale geleceğini düşündüğünü de ekledi.

HER YAPILANDIRILAN KREDİ SORUNLU DEĞİL

TİCARET tarafında kan dolaşımında herhangi bir aksama olmadığını belirten Aydın, sektörde kredi kalitesinin de iyi seyrettiğini söyledi. “Yapılandırmalar sıkıntı ve daralmadan dolayı yapılıyor diyemeyiz” diyen Aydın, şöyle devam etti: “Firmalar ile bazen şartların en başta iyi oluşturulmadığı görüyoruz, vade, nakit akışı gibi konuları zaman zaman tekrar masaya yatırıp en uygun koşulları belirliyoruz. Bu bugüne mahsus bir şey değil, bir araya gelip koşullarda revize yapmamız gerektiğinde her zaman bir araya gelip şartları tekrar değerlendirdik.. Herhangi bir sektörde de özel olarak bir sıkıntı görmüyoruz. Moralite konusunda da bir sıkıntı yok.” Aydın, her yapılandırılan kredinin sorunlu kredi olmadığını belirterek, “(Bazı şirketler) Nakit akışını zamanında doğru belirlememiş olabilir. Burada tamamen nakit akışı ile ilgili bir sorun var. Bunlar büyük firmalar, üreten firmalar. Nakit akışına göre firmaların kredi koşullarını yeniden düzenliyoruz” diye konuştu. Aydın, sektörde de Ziraat Bankası’nda da takipte izlendiği halde yeniden yapılandırılarak ekonomiye kazandırılan firmalar olduğunu belirterek, “Kazandırılacak firmalar da var. Mesela Antalya’da oteller var, enerji üreten yerler var. Bunları tekrar canlandırıyoruz” dedi.

İNŞAATTA İHTİYAÇ FARKI

GAYRİMENKUL ve inşaat sektöründe bir refinansman talebi olup olmadığı ile ilgili de Aydın, şöyle konuştu: “Gayrimenkulde ihtiyaçlar kentlere ve türlere göre değişiyor. Örneğin; benim bankam nüfus bakımından ilk 10’da olan bir kentin de, bir kentsel dönüşüm kredilendirme işlemini yaptı... Adam takır takır satıyor. Dolayısıyla ‘inşaat sektöründe herkes sorunlu’ gibi bir yaklaşım doğru değil. Farklı kentlerde farklı tipler farklı satılıyor. Biraz daha yavaş satılan yerler var mıdır, vardır tabii.” Aydın, Ziraat Bankası’nda da inşaat sektöründe faaliyet gösterip diğer sektörlerden daha yoğun bir yapılandırma refinansman talebi olmadığını ifade etti.

JAPONYA’YA PROBOND

Aydın, “Japon yerel tahvil piyasası için de çalışıyoruz. Sendikasyonlarımızda sorun yok. Ziraat’in son sendikasyon kredisini yüzde 100’ün üzerinde temdit ediyoruz. Daha önce katılım sağlamamış olan ülkelerden katılım geliyor. 15 senedir üst görevdeyim. Her sene bu Türkler bu sene borçlanamaz deniliyor her defasında borçlanıyoruz” ifadesini kullandı.