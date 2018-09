TÜRKİYE piyasalarının son dönemde en önemli gündem maddelerinden olan Akbank’ın sendikasyon yenilenmesi dün tamamlandı. Akbank, yüzde 104 oranında yenilediği sendikasyona 11 ülkeden 23 banka katıldı. 285 milyon dolar ve 591 milyon Euro olmak üzere 980 milyon dolarlık kaynak sağlandı. Sendikasyona JP Morgan, ICBC, Bank of America, Merrill Lynch, Deutsche Bank ve Standard Chartered gibi dünyanın önde gelen finans kurumları katıldı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil dün sendikasyona katılan bankalarla birlikte bir toplantı düzenledi. Binbaşgil, büyük bir ilgi gördüklerini dile getirerek, “Yüzde 104 gibi yüksek oranda yenilemeyi başardık. Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak sağladık. Başarının arkasında 70 yıllık uzmanlık var. Türkiye’de olduğu gibi uluslararası piyasalarda da itibarımız son derece yüksek. 1993’ten beri 45 sendikasyon işlemi yaptık. 35 milyar dolar Türkiye’ye uluslararası finansman sağladık” dedi.



4.6 MİLYAR DOLAR

2018 zorlu bir yıl olsa da sadece bu yıl Türkiye ekonomisine toplamda 4.6 milyar dolar dış kaynak kazandırdıklarını vurgulayan Binbaşgil, şöyle devam etti: “Öncü bir rolümüz var, her yıl sendikasyonu açmak bize nasip oluyor. Bir kez daha layıkıyla yaptık. Bir yıl vadeli sendikasyonda dolarda faiz Libor artı yüzde 2.75, Euro’da Libor artı yüzde 2.65. Akıllarda kalacak önemli bir sendikasyon. Küresel ve Türkiye piyasalarında ciddi dalgalanmaların olduğu, yurtdışı bankaların Türk bankalarına kredi verme iştahının test edildiği bir dönemde yaptık ve başarılı olduk. Bu sendikasyon dünyanın en prestijli kurumlarıyla gerçekleşti. Yeni Ekonomi Programı’nın kararlılıkla uygulanmasıyla ülkenin önünün açılacağına ve dış borçlanmaların kolaylıkla gerçekleşeceğine inanıyorum.”



Akbank Genel Müdür Yardımcısı Levent Çakıroğlu da sendikasyonun Türkiye’ye yatırım iştahının sürdüğünün göstergesi olduğunu belirterek, “Sadece güneşli günde değil yağmurlu günde de yanımızda olduklarını gösterdikleri için ilişkilerimiz bu bankalarla diğer alanlarda da artarak güçlenecek” dedi. Sendikasyonun koordinatör bankası Standard Chartered Türkiye Genel Müdürü Kaşif Atun da küresel ve Türkiye piyasalarındaki dalgalanmaya rağmen bu sendikasyonun çok başarılı olduğunu vurgulayarak, uluslararası finansal kurumlardan ilginin Türk bankacılık sektörüne ve ekonomiye duyulan güvenin de göstergesi olduğunu söyledi.



SENDİKASYONA KATILAN BANKALAR

Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, BNP Paribas, CargillFinancial Services, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Emirates NBD, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, ING, Intesa Sanpaolo, JPMorgan, KBC Bank, Mashreqbank, Mediobanca, Mizuho Bank, MUFG, Societe Generale, Standard Chartered, SMBC, ve UniCredit.



GÜVENİN BİR GÖSTERGESİ



AKBANK Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer sendikasyon kredisine ilişkin yaptığı açıklamada, “11 ülkeden 23 bankanın katıldığı sendikasyonumuza topladığımız talep, hedeflediğimiz tutarı geçti. Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye’ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir” dedi.



Dinçer, Yeni Ekonomi Programı’nın uluslararası finans merkezlerinin Türkiye’ye duydukları güvenin tazelenmesi ve güçlenmesini sağladığını vurgulayarak, “YEP’in açıklanmasının hemen ardından gelen sendikasyonumuza yabancı bankaların göstermiş olduğu ilgi; ülkemizle birlikte bankamızın ciddi yönetimi ve mali yapısına duyulan güveni göstermektedir. Ülkemizin bankacılık sektörü kuvvetli ve dirençlidir. Ülke olarak önümüze çıkacak her türlü zorluğu aşabilecek güçteyiz. Sendikasyonumuzun bankacılık sektörümüz için de öncü bir rol oynayacağına inanıyorum” dedi.