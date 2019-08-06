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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.08.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Taze incir Uzak Doğu'ya uçacak

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Taze incir Uzak Doğu'ya uçacak

Bu sezon taze incir ihracatında 50 milyon dolar hedefleyen ihracatçılar, Uzak Doğu pazarına hava kargoyla girmeyi planlıyor.

Bu yıl taze incirde 50 milyon dolarlık satış hedefleyen ihracatçılar, Uzak Doğu pazarına hava kargoyla girmeye hazırlanıyor. AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2018'de 50 ülkeye 38 milyon 897 bin dolarlık incir sattı.

İncir ihracatında ilk sırada 15 milyon 345 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 3 milyon 984 bin dolarla Hollanda ve 3 milyon 840 bin dolarla İngiltere izledi.

Raf ömrü çok uzun olmayan incirde son yıllarda hava yoluyla ihracat da tercih edilir hale geldi. Hava kargo aracılığıyla 2017'de 568 ton incir taşınırken, 2018'de bu rakam 704 tona çıktı. İncir ihracatçısı geçen yıl hava kargoyla 2 milyon 387 bin doları Türk ekonomisine kazandırdı.

Diğer yaş meyve sebze ürünlerinde olduğu gibi incirde de hava kargoyla ihracatın daha da artması bekleniyor.

HEDEF 50 MİLYON DOLAR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde incir hasat döneminin başladığını söyledi.

İlk incirlerin ihracat için yola çıktığına değinen Uçak, pazardan gelen talepler doğrultusunda bu yıl içinde hem üreticinin hem de ihracatçının satışlardan memnun olacağını dile getirdi.

Üreticinin ve ihracatçının sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Uçak, "Bu kapsamda hem üreticilerimizin hem de ihracatçımızın ayağına kadar gidiyoruz. Bugüne kadar birlik olarak 400'ün üzerinde firmamıza ziyaret bulunduk. Onların sorunlarını dinledik, dertlerini çözüm olmak için kolları sıvadık. Bu ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.

Yaş incirde bu sene hem kalitenin hem de rekoltenin çok iyi olduğuna işaret eden Uçak, "Hem geleneksel pazarlarımızda ihracat payımızı artıracağız hem de yeni pazarlara açılacağız. Dünyanın en lezzetlisi olan Türk incirinde bu yıl 50 milyon dolar ihracat rakamını yakalayacağımızı inancımız tam." diye konuştu.

Taze incirin çabuk tüketilmesi gereken bir meyve olduğunu vurgulayan Uçak, bunun için tarladan sofralara yolculuğun hızlı olması gerektiğine işaret etti.

Bu kapsamda hava yoluyla ihracatın her geçen gün arttığına dikkati çeken Uçak, "Bu yıl hava kargoyla 5 milyon dolarlık yaş incir ihracatı planlıyoruz. Bunun büyük bölümünü Uzak Doğu pazarına satmayı hedefliyoruz. Hem Turkish Cargo'nun destekleri hem de ihracatçının çabalarıyla bu mümkün. Diğer meyvelerde yaptığımız uzak doğu atılımını incirde de yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİCİ HAVADAN MEMNUN

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde incir üreticiliği yapan Remzi Öncan, yaklaşık 10 gündür tarlada incir hasadı yaptıklarını söyledi. Hasat dönemiyle birlikte ihracatın da başladığını aktaran Öncan, "Bu yıl geçen yıla oranla rekoltemiz, tonajımız oldukça yüksek. Bunun için çok mutluyuz. Özellikle mevsimlerin iyi gitmesinden dolayı incirimizin kalitesi oldukça yüksek. Geçen seneye oranla daha yüksek bir ihracat bekliyoruz. İnşallah bu sezon güzel olacak." ifadelerini kullandı. 

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