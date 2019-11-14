Tayvan'ın ihracatı 1.4 milyar dolar
Türkiye ile Tayvan arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Taiwan Business Day (Tayvan İş Günü) İstanbul’da düzenlendi.
Seminerlerde Türk ve Tayvanlı iş adamları akıllı makine, yeşil enerji, akıllı medikal alanlarındaki yenilikçi yatırımlar, devlet teşvikleri ve işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh, Tayvan ve Türkiye arasındaki güçlü ekonomik ve ticari bağlara dikkat çekti. Yeh, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye, Tayvan’ın Orta Doğu’daki en büyük ihracat pazarı ve 2018 yılında Tayvan’ın Türkiye’ye ihracatı 1.37 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret ilişkilerimizin bu denli güçlü olmasında endüstrilerimizin birbirini tamamlayıcı nitelikte olmasının payı büyük. Tayvan, Türkiye’nin imalat makineleri ve parçalarında en büyük ikinci, güneş enerjisi sektöründe ise en büyük üçüncü ithalat kaynağı. Etkinliğimizin, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimize destek olacağına inanıyorum.”
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