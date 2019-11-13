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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.11.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Tayvan, Türkiye'de 100 milyon dolarlık çelik yatırımı yapacak

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Tayvan, Türkiye'de 100 milyon dolarlık çelik yatırımı yapacak

Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh "Tayvan'ın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan bir firmamız, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık bir çelik fabrikası yatırımına başlıyor" dedi.

Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh, Tayvan'ın Türkiye'deki yatırımları ve iki ülke arasında iş birliği yapılabilecek alanlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Tayvan ile Türkiye için elektronik, otomotiv ve sanayi sektöründe önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu dile getiren Yeh, Taiwan Cement Company tarafından OYAK Çimento AŞ'nin hisselerinin yüzde 40'ının 640 milyon dolara satın alındığını anımsattı.

Yeh, iki ülke ticaret hacmini 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Tayvan'ın Türkiye'deki yatırımları artıyor. Tayvan'ın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan bir firmamız, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık bir çelik yatırımına başlıyor. Yatırımla ilgili süreçler yürütülüyor şu anda. Bu da iki ülke arasında daha fazla etkileşim olduğu anlamına geliyor. Türkiye, Tayvan için çok önemli bir ülke çünkü birçok firmamız Türkiye'yi bir operasyon merkezi olarak görüyor. Türkiye, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'ya erişim için bir merkez konumunda."

"HELAL GIDA"DA İŞ BİRLİĞİ

Yeh, Türk şirketler için de Tayvan'da önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Türk şirketlerinin Tayvan'da özellikle yeme içme sektöründe yatırım yapabileceğini belirten Yeh, "Biz, Türk iş insanlarının Tayvan'a gelerek kendilerini tanıtmalarını ve fırsatları değerlendirmelerini bekliyoruz. Böylece, ikili ilişkilerimiz daha da güçlenebilir." diye konuştu.

Yeh, Tayvan'ın helal gıda sektöründe de bir açılım yapacağını ve bu noktada Türkiye'deki Helal Akreditasyon Kurumu ile birlikte çalışacaklarını bildirdi.
Kurum yetkililerini Tayvan'a davet ettiklerini söyleyen Yeh, şunları kaydetti:
"Helal Akreditasyon Kurumu yetkililerine bu alandaki 

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