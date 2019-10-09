Tayland'da gemilerde çalışırken gördü! Henüz dalındayken satılmaya başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTayland'da gemilerde çalışırken gördü! Henüz dalındayken satılmaya başlıyor
GeriEkonomi Tayland'da gemilerde çalışırken gördü! Henüz dalındayken satılmaya başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
09.10.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Tayland'da gemilerde çalışırken gördü! Henüz dalındayken satılmaya başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tayland'da gemilerde çalışırken gördü! Henüz dalındayken satılmaya başlıyor

AYDIN’da yaşayan Övünç Yorbik (48), Tayland’da gemilerde tayfa olarak çalışırken gördüğü ’Ejder meyvesi’ olarak bilinen pitaya adlı tropikal meyveyi yetiştirmek için bir arkadaşıyla sera kurdu. 15 ay sonra hasada başlayan iki arkadaş, büyüklüğüne göre tanesi 10 ile 25 liradan alıcı bulan ürün için talebe yetişemiyor.

Tayland’da 18 yıl gemilerde tayfa olarak çalışan Övünç Yorbik, 5 yıl önce memleketi Aydın’ın İncirliova ilçesine dönerek pizza dükkanı açtı. Halen bu işe devam eden Yorbik, bir yandan da Tayland’da görüp tadını beğendiği, 'Ejder meyvesi' olarak bilinen pitayayı İncirliova ilçesinde yetiştirmek için harekete geçti.

Taylandda gemilerde çalışırken gördü Henüz dalındayken satılmaya başlıyor
Yorbik, İncirliova’nın kırsal Gerenkova Mahallesi’nde, milli eğitim uzmanı olan arkadaşı Levent Topludal (48) ile 2017 yılı nisan ayında 1000 metrekarelik sera kiraladı. 
Taylandda gemilerde çalışırken gördü Henüz dalındayken satılmaya başlıyor
1 aylık çalışmayla hazır hale getirilen seraya iki arkadaş, tropikal meyve üreticisi Mehmet Tanrıverdi’den satın aldıkları pitaya fidanlarını dikti. Toplam 35 bin lira yatırım yaptıkları seradaki pitaya fidanlarının boyu 2 metreyi buldu. 
Taylandda gemilerde çalışırken gördü Henüz dalındayken satılmaya başlıyor
İki arkadaş, bu yıl temmuz ayında meyve almaya başladı. Yorbik, "Geçen yıl deneme ürünü aldık. Bu yıl ise şu ana kadar 500 ürün kestik. 
Taylandda gemilerde çalışırken gördü Henüz dalındayken satılmaya başlıyor
500 adet daha yetişiyor. Bu yıl için toplam 1000 adet ürün elde etmiş olacağız. Yetişen ürünleri şu anda ilçe genelindeki eş dost ve manavlara veriyoruz" dedi.
Taylandda gemilerde çalışırken gördü Henüz dalındayken satılmaya başlıyor
Ürünlerin dalında satıldığını belirten Levent Topludal ise, "Dikilen bir fidan, 15 ay sonra meyve veriyor. Bir meyve ise 50 günde olgunlaşıyor. 
Taylandda gemilerde çalışırken gördü Henüz dalındayken satılmaya başlıyor
25- 30 yıl ömrü olan bir bitki. Kesildiğinde ise anında yenebilir. Büyüklüğüne göre tanesini 10 ile 25 lira arasında satıyoruz. Dalında daha yetişmemiş meyveler bile satılmış durumda. Talebe yetişemiyoruz" dedi.
Taylandda gemilerde çalışırken gördü Henüz dalındayken satılmaya başlıyor

 

Türkiye, bilgi teknolojileri alanında BSH’ın dünyadaki merkezlerinden birisiİş dünyasının geleceğini şekillendiren dijital dönüşüm hikayeleri, Dijital.İZ’de mercek altına alınıyor. Hürriyet TV’de yayınlanan Dijital.İZ’in bugünkü konuğu BSH Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı Berke Menekli ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış oldu.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Tayland'da gemilerde çalışırken gördü! Henüz dalındayken satılmaya başlıyor
Son dakika... Bakan açıkladı: 15 milyon liralık destek sağlanacak
Bu hakkınızı biliyor musunuz? 1 gün çalışana da tazminat veriliyor
Çalışana tamamlayıcı emeklilik