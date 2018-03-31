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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
31.03.2018 - 21:10, Son Güncelleme:

Tayinlere ‘aile birliği’ istisnası

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Tayinlere ‘aile birliği’ istisnası

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), eş durumundan tayin isteyen memurlar için aile birliğinin sağlanması amacıyla atamalarda bazı istisnalar getirilebileceğine karar verdi.

İsmi açıklanmayan bir memur, Mersin’de görev yaparken Diyarbakır’a tayininin çıktığını, bu nedenle eşinin kendisinin olduğu şehre atamasının yapılmadığını belirterek KDK’ya başvurdu. Başvuruyu inceleyen ombudsman, memurun talebini haklı bularak, “aile birliğine” vurgu yaptı. KDK kararında, “Kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesi uyarınca, kamu hizmetlerinin aksamadan sunulmasını teminen kamu görevlilerinin tayin işlemlerinde aile birliğinin dikkate alınması hususunda bazı istisnalar getirilmesi hukuken mümkündür” denildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bu istisnalardan biri de farklı kurumlarda çalışan eşlerden biri başka bir yere atandığında, memur olan diğer eşin çalıştığı kurumun başka bir yerde teşkilatının bulunmaması gerektiğidir. Münhal kadro bulunmaması durumu da bu istisnalar arasında yer almaktadır. Söz konusu hükümlerin temel amacı kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmelerini sağlamaktır.”

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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