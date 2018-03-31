Tayinlere ‘aile birliği’ istisnası
KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), eş durumundan tayin isteyen memurlar için aile birliğinin sağlanması amacıyla atamalarda bazı istisnalar getirilebileceğine karar verdi.
İsmi açıklanmayan bir memur, Mersin’de görev yaparken Diyarbakır’a tayininin çıktığını, bu nedenle eşinin kendisinin olduğu şehre atamasının yapılmadığını belirterek KDK’ya başvurdu. Başvuruyu inceleyen ombudsman, memurun talebini haklı bularak, “aile birliğine” vurgu yaptı. KDK kararında, “Kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesi uyarınca, kamu hizmetlerinin aksamadan sunulmasını teminen kamu görevlilerinin tayin işlemlerinde aile birliğinin dikkate alınması hususunda bazı istisnalar getirilmesi hukuken mümkündür” denildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:
“Bu istisnalardan biri de farklı kurumlarda çalışan eşlerden biri başka bir yere atandığında, memur olan diğer eşin çalıştığı kurumun başka bir yerde teşkilatının bulunmaması gerektiğidir. Münhal kadro bulunmaması durumu da bu istisnalar arasında yer almaktadır. Söz konusu hükümlerin temel amacı kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmelerini sağlamaktır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle