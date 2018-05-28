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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
28.05.2018 - 20:59, Son Güncelleme:

Tavukçular teyakkuzda

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Tavukçular teyakkuzda

SON günlerde tavukçuluk sektöründe büyük bir tartışma yaşanıyor. Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik’teki üreticiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 27 Ekim 2017’de çıkardığı yönetmeliğin uygulanmasını isterken, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) yönetmeliğin iptali için geçmişte dava açtıklarını, yönetmeliğin Türk Ticaret Kanuna aykırı olduğunu söylüyor. Üreticiler ve sanayiciler arasında yaşanan bu tartışma nedeniyle bazı illerde üretimin durdurulduğu, tavukçuların elinde 20 günlük stoğun kaldığı iddia edildi.

Biz de tartışmanın iki tarafında yer alan hem üreticiler hem de sanayicilerle görüştük. Sözleşme krizini her iki taraf da doğrularken, 20 günlük stok kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

SIKINTI TOPLU SÖZLEŞMEDE
Tartışmalara neden olan yönetmelikle kendilerine toplu sözleşme ve grev yapma imkanı verildiğini ifade eden Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Koordinatörü Genel Koordinatörü Ahmet İncika, “Şu anda yaşanan sıkıntının asıl nedenlerinden biri yönetmelikteki bu maddedir.

Üreticiler, isterse merkez birliği aracı gösterip, entegre firmalar ile toplu sözleşme yapabilecekti. Grev yapma hakkımız olacaktı. Sürekli artan üretim maliyetleri altında eziliyoruz. Biz civcivleri alıp entegre firmalar adına onları yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünleri tartma hakkımız dahi yok. Sadece entegre firmalar aldıkları ürünü tartıp ona göre para veriyor. Bu yönetmelik yetiştirdiğimiz ürünü bize de tarttırma hakkı veriyordu. Böyle entegre firmalar ve bizim tartımız arasında oluşacak farkı talep etme hakkımız doğacaktı. Ancak olmadı” diye konuştu.

20 GÜNLÜK STOK DOĞRU DEĞİL
Yönetmeliğin neden uygulanmadığını sorduğumuz İncika, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na konuyu sorduk. Onlar da ‘Bakanlık, yönetmeliği yayınlar, kanunmuş gibi uygulanmasını beklemez’ dedi. Biz ise Bakanlığı’n yayınladığı yönetmeliğin kanunlaşmasını bekliyoruz” dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından 27 milyon tavuk yetiştirme kapasitesi olan Sakarya’da üretimi durdurma kararı alındığını belirten İncika, “Ancak daha sonra bu karardan vazgeçildi. Şirketlerle anlaşıldı. Şu anda söylenildiği gibi 20 günlük stok kalma durumu yok. Bazı yerlerde üretim durdurma kararı devam ediyor olsa da çok büyük bir kapasite değil” dedi.

Karşımıza grev hakkıyla geliyorlar

BESDBİR Başkanı Sait Koca da ortada yanlış bilgiler dolaştığına dikkat çekti. Tarım Bakanlığı’nın yönetmeliği çıkaralı 2 yıla yakın olduğuna dikkat çeken Koca, “O yönetmelik bizim tarafımızdan kabul görmedi. İptali için dava açtık. Dava devam ediyor. Bakanlık da çıkardığı yönetmeliğin yaptırımı olmadığını açıkladı. Ekonominin zorlandığı bir dönemde birkaç üretici ortalığı karıştırıyor. Üreticiler, bu yönetmeliği gerekçe gösterip, ‘Et fiyatlarını arttırın. Toplu sözleşme yapalım’ diyorlar. Yıllardır bu yetiştiriciler, bu sektör büyüdüyse birlikte dayanışma oldu. Karşımıza sürekli toplu sözleşme ve grev hakkı ile geliyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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