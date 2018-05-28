Tavukçular teyakkuzda

Biz de tartışmanın iki tarafında yer alan hem üreticiler hem de sanayicilerle görüştük. Sözleşme krizini her iki taraf da doğrularken, 20 günlük stok kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

SIKINTI TOPLU SÖZLEŞMEDE

Tartışmalara neden olan yönetmelikle kendilerine toplu sözleşme ve grev yapma imkanı verildiğini ifade eden Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Koordinatörü Genel Koordinatörü Ahmet İncika, “Şu anda yaşanan sıkıntının asıl nedenlerinden biri yönetmelikteki bu maddedir.

Üreticiler, isterse merkez birliği aracı gösterip, entegre firmalar ile toplu sözleşme yapabilecekti. Grev yapma hakkımız olacaktı. Sürekli artan üretim maliyetleri altında eziliyoruz. Biz civcivleri alıp entegre firmalar adına onları yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünleri tartma hakkımız dahi yok. Sadece entegre firmalar aldıkları ürünü tartıp ona göre para veriyor. Bu yönetmelik yetiştirdiğimiz ürünü bize de tarttırma hakkı veriyordu. Böyle entegre firmalar ve bizim tartımız arasında oluşacak farkı talep etme hakkımız doğacaktı. Ancak olmadı” diye konuştu.

20 GÜNLÜK STOK DOĞRU DEĞİL

Yönetmeliğin neden uygulanmadığını sorduğumuz İncika, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na konuyu sorduk. Onlar da ‘Bakanlık, yönetmeliği yayınlar, kanunmuş gibi uygulanmasını beklemez’ dedi. Biz ise Bakanlığı’n yayınladığı yönetmeliğin kanunlaşmasını bekliyoruz” dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından 27 milyon tavuk yetiştirme kapasitesi olan Sakarya’da üretimi durdurma kararı alındığını belirten İncika, “Ancak daha sonra bu karardan vazgeçildi. Şirketlerle anlaşıldı. Şu anda söylenildiği gibi 20 günlük stok kalma durumu yok. Bazı yerlerde üretim durdurma kararı devam ediyor olsa da çok büyük bir kapasite değil” dedi.



Karşımıza grev hakkıyla geliyorlar

BESDBİR Başkanı Sait Koca da ortada yanlış bilgiler dolaştığına dikkat çekti. Tarım Bakanlığı’nın yönetmeliği çıkaralı 2 yıla yakın olduğuna dikkat çeken Koca, “O yönetmelik bizim tarafımızdan kabul görmedi. İptali için dava açtık. Dava devam ediyor. Bakanlık da çıkardığı yönetmeliğin yaptırımı olmadığını açıkladı. Ekonominin zorlandığı bir dönemde birkaç üretici ortalığı karıştırıyor. Üreticiler, bu yönetmeliği gerekçe gösterip, ‘Et fiyatlarını arttırın. Toplu sözleşme yapalım’ diyorlar. Yıllardır bu yetiştiriciler, bu sektör büyüdüyse birlikte dayanışma oldu. Karşımıza sürekli toplu sözleşme ve grev hakkı ile geliyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.