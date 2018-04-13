Tavuk yumurtası üretimi azaldı
Tavuk yumurtası üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 8,4 azalarak 1,6 milyar adet oldu.
Türkiye'nin yumurta üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 8,4 azalışla 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "kümes hayvancılığı üretimi" istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, yumurta üretim miktarı şubatta bir önceki aya göre yüzde 8,4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Şubatta 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.
Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,5 azalırken, Şubat 2017'ye göre yüzde 5,2 artışla 94 milyon olarak kayıtlara geçti.
Kesilen hindi sayısı ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,3 geriledi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,3 arttı. Şubatta kesilen hindi sayısı 439 bin oldu.
Tavuk eti üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 8,2 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 yükseldi ve 166 bin 590 ton olarak belirlendi.
Hindi eti üretimi de şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1 azaldı ve 4 bin 647 ton olarak tespit edildi. Hindi eti üretimi söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,9 artış kaydetti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretiminde şubatta aylık bazda yüzde 0,02 azalış görüldü. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9'luk artış gerçekleşti.
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