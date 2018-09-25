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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ADANA (İHA) -
25.09.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Tavuk eti fiyatı esnafı isyan ettirdi

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Tavuk eti fiyatı esnafı isyan ettirdi

Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur, tavuk eti fiyatını yüzde 200 artıran üreticilerin fırsatçılık yaptığını belirterek, “Böyle devam ederlerse yönetim kurulu kararıyla tavukçuları 3 gün süreyle kapatırım. Üreticiler tavuklarını kendileri yer” dedi.

DÖVİZ kurunda yaşanan hareketlilikler, tüm sektörlerde olduğu gibi tavukçuluğa da yansıdı. Son 6 ayda gelen zamlarla birlikte tavuk etlerinde yüzde 200’lük artış yaşandı. Zamların ardından tavukçular fırsatçılık yapanlara tepki göstererek hükümetten destek istediklerini iletti.

21 yıldır tavukçuluk yapan Halil Güzergül, esnaflığı boyunca böyle bir rezalet görmediğini ifade ederek, “Bundan 6 ay önce tavuk göğüsün kilosu 5 liraydı, şimdi 12 lira oldu. İran, Irak, Suriye gibi ülkelere aşırı derecede tavuk ihracatı yapıldığı için durum böyle. Üreticiler tavuğu yurtdışına dolar üzerinden gönderiyor ve ‘iç piyasa bizden tavuk almazsa daha iyiyiz’ diyorlar. Bu fırsatçılığın daniskasıdır. Vatandaş bir gün başını kaldırırsa, herkes gününü görür” diye konuştu.

Güzergül, tavuk fiyatlarında yaşanan yükselişe kesinlikle bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, “Biz tüm tavuğu 8 liraya alıyoruz, 8 buçuk liradan vatandaşa satıyoruz. Resmen işin hamallığını yapıyoruz. Bundan 3 ay önce karşımızda el pençe duran kesimhaneci, şimdi ayak ayak üstüne atıp, ‘ister al, ister alma’ diyor. Sabrımızı taşırmasınlar” ifadelerini kullandı.

“TAVUK ÜRETİCİSİ HADDİNİ BİLSİN”
Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise üreticilerin ortak kararla tavuğa zam yaptığını belirterek, “Üreticiler bu durumu dövize bağlamasınlar. 6 ay içerisinde yüzde 200 zam görülmemiş bir durum. Bu uçuk fiyatlarla tavuk alınmaz. Biz çok sabırlıyız, bir patlarsak mezbahanelerini başlarına yıkarız” diye konuştu.

Sürekli telefonlarına zam mesajlarının geldiğini kaydeden Yağmur, “Vatandaşın alım gücü ortada. Bu esnaf tavukları kime satacak? Zaten ülkenin durumu belli. Üreticiler sanki bir yerden talimat almış gibi devletin üzerine gidiyorlar. Hadlerini bilsinler. Bu süreç böyle devam ederse yönetim kurulu kararıyla tavukçuları 3 gün süreyle kapatırım. Ondan sonra üreticiler tavuklarını kendileri yer” ifadelerini kullandı.

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