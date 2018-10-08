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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
08.10.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

'Tavsiye kararına konu kredi tutarı 400 milyar lira'

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'Tavsiye kararına konu kredi tutarı 400 milyar lira'

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bugün açıklanan bankalara tavsiye kararının ilkine göre daha çok sayıda firmayı ilgilendirdiğini belirterek, 15 milyon TL'nin altında nakdi kredi borcu olanların bankacılık sektörünün toplam kredileri içindeki payının dörtte biri olduğunu, bunun da 400 milyar TL'nin üzerinde bir rakama denk geldiğini söyledi.

NTV'de katıldığı programda tavsiye kararının yanı sıra gündemi de değerlendiren Aydın, sektörün çok acil bir sermaye gereksinimi olmadığının da altını çizdi.

Aydın bugün açıklanan TBB tavsiye kararını değerlendirerek, aldıkları ilk kararın 100 milyon lira ve üstü kredilerde yapılandırmayı kapsadığını, bugünkünün ise 15 milyon lira ve altı için olduğunu belirterek "Birisi daha terzi usulü, ikincisi biraz daha konfeksiyon usulü oldu" dedi ve ekledi:

"(15 milyon altı nakdi kredi borcu olanların) Bankacılık sektörünün toplam kredileri içindeki payı dörtte bir. Yani 400 milyar TL'nin üzerinde bir nakdi krediden bahsediyoruz. Şüphesiz bunların tamamının bu söylediğimiz üründen yararlanma talebini beklemiyoruz."

TBB'nin internet sitesinde yer alan bankalara tavsiye kararına göre, 30 Nisan 2019'da vadesi dolacak spot ve taksitli krediler belli şartları taşımak kaydıyla 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecek.

Aydın, ihtiyaç olması durumunda bu tarz tavsiye kararlarını almaya devam edeceklerini ifade etti.

Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosunun uluslararası kriterlerin oldukça üstünde olduğunu kaydeden Aydın, sermaye açısından bir sorun olmadığının da altını çizdi.

"Şu anda Türk bankacılık sisteminin bugünkü yapıyı sürdürecek hem likiditesi hem sermayesi mevcuttur" diyen Aydın, bankacılık sektöründe bugün için çok acil bir sermaye gereksinimi görmediğini belirtti.

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