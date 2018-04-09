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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.04.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Tavada kalan yağ ekonomiye katkı oldu

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Tavada kalan yağ ekonomiye katkı oldu

Motorini biyodizelle harmanlama zorunluluğuyla birlikte yağlı tohumlar ve atık yağlardan elde edilen biyodizelin üretiminin bu yıl yüzde 52 artışla 110 bin tona ulaşması ve atık yağlardan ekonomiye 80 milyon avroya yakın girdi sağlanması hedefleniyor.

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, AA muhabirine, Türkiye'de biyodizel üretiminin son yıllarda arttığını, geçen yıl ülke genelindeki 5 tesiste 72 bin tonluk üretim yapıldığını belirtti. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayınladığı biyodizel harmanlama tebliği ile 1 Ocak 2018'den itibaren motorine zorunlu olarak binde 5 biyodizel harmanlama düzenlemesinin getirildiğini, uygulamanın ilk 3 ayda başarılı neticeler verdiğini dile getiren Borovalı, sektörün yıllardır beklediği hareketliliğe kavuştuğunu ifade etti. 

Borovalı, şöyle konuştu: 
"Türkiye'de 2017 yılında 72 bin ton üretim yapıldı. Zorunluluğun devreye girmesiyle bu yıl içinde yüzde 50'nin üzerinde bir artışla 110 bin ton üretim yapacağımızı, bunun zaman içinde 130 bin tona çıkacağını tahmin ediyoruz.

Zorunlu harman özellikle atık yağların toplanması ve biyodizele çevrilmesi için yapılacak çalışmalara hız verdi. Çevre Bakanlığının konu üzerinde hassasiyetle durması hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak. 

Sektör olarak 2017 yılında 38 bin ton atık bitkisel yağ topladık ve biyodizele çevirdik. 2018'de bunun 70 bin tonu geçmesini bekliyoruz. Türkiye'de kullanılabilir atık yağ potansiyelinin 350 bin ton olduğu tahmin ediliyor. Yıllar içinde bu rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz." 

Toplanan atık yağların tesislerde kimyasal işlemlerin ardından biyodizele dönüştürüldüğünü ve tonunun ortalama bin avro fiyatla satıldığını anlatan Borovalı, geçen yıl atık yağlardan ekonomiye 40 milyon avro katkı sağladıklarını, bunun 2018'de iki katına çıkacağını ve 80 milyon avroya ulaşacağını düşündüklerini ifade etti. 

 KANOLA ÜRETİMİ ARTIYOR 

Geçen yıl biyodizel üretiminin yaklaşık 34 bin tonunun ise kanola, aspir ve yeni kullanılmaya başlanan ketencik tohumundan elde edildiğine işaret eden Borovalı, yağlı tohumlarda ekim alanlarının artmasıyla ithalatın düşüşe geçtiğini dile getirdi. 

Özellikle kanolada dikkat çekiçi artışlar yaşandığına işaret eden Borovalı, "Kanola üretimi bir yılda yaklaşık 30 bin tondan 160 bin tona yükseldi. Ekim alanı 500 bin dekarı geçti. Birkaç yıl içinde sadece kanolada 1 milyon dekar ekim alanına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bir süre sonra Türkiye kendi yağlı tohum ihtiyacını karşılayabilecek duruma gelecek." ifadelerini kullandı. 

Borovalı, ülkedeki 5 tesisin toplam üretim kapasitesinin 250 bin tonu bulduğunu belirterek, Avrupa'da motorindeki harman zorunluluğunun yüzde 8 olduğunu, bu seviyelere gelinmesi halinde yeni yatırımların yapılabileceğini sözlerine ekledi. 

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