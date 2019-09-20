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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.09.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

TAV Havalimanları'nın "Kuzey Makedonya" toplantısı

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TAV Havalimanları'nın "Kuzey Makedonya" toplantısı

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Üsküp havalimanını 10 yıl önce aldığımızda 640 bin olan yolcu sayısı, yaptığımız başarılı operasyon ve pazarlamayla 2 milyon 700 bine çıktı. Havalimanları ülkelerini temsil eder. Ülkedeki ekonomiyi, finansal kabiliyeti, operasyonel kabiliyeti temsil eder. Biz, Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ülkemiz için çalışmaya devam" açıklamasında bulundu.

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Kuzey Makedonya'daki yatırımlarına ilişkin, "Üsküp havalimanını 10 yıl önce aldığımızda 640 bin olan yolcu sayısı, yaptığımız başarılı operasyon ve pazarlamayla 2 milyon 700 bine çıktı." dedi.

TAV Havalimanlarının Kuzey Makedonya'daki havalimanı işletmeciliğinin 10. yılı Bodrum'da bir otelde düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıya Şener'in yanı sıra TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan ve TAV Kuzey Makedonya Genel Müdürü Alper Ersoy ile Anadolu Ajansı Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörü Adnan İdriz'in de aralarında bulunduğu basın mensupları katıldı.

TAV Havalimanlarının Kuzey Makedonya'daki yatırımlarıyla ilgili sunumların yapıldığı toplantı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şener, Üsküp ve Ohri'de iki havalimanı işlettiklerini söyledi.  Milas-Bodrum Havalimanı'nın işletmesinin de kendilerinde olduğunu belirten Şener, şöyle devam etti:

"Onun için biz iki havalimanı arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, belki direkt uçuşların Makedonya ile Türkiye arasında olması ve ülkemizi tanımaları için Makedonyalı gazetecileri buraya davet ettik. Makedonya'daki havalimanı yatırımlarımızın 10. yılıyla ilgili gelişmeleri, rakamları paylaştık. Üsküp havalimanını 10 yıl önce aldığımızda 640 bin olan yolcu sayısı, bizim yaptığımız başarılı operasyon ve pazarlamayla 2 milyon 700 bine çıktı. Bu, iyi bir artıştı."

Şener, Kuzey Makedonya ekonomisine katkı sağladıklarını da dile getirdi. Sani Şener, toplantı için neden Bodrum'u seçtiklerini açıklarken de ilçenin tanıtımının önemli olduğunu, bu amaçla yapılan benzer organizasyonlara destek verdiklerini söyledi.

Katılımcıların ilk defa geldikleri Bodrum'a hayran kaldıklarını belirten Şener, "Havalimanları ülkeleri temsil ediyor. Ülkedeki ekonomiyi, finansal kabiliyeti, operasyonel kabiliyeti temsil ediyor. Biz, Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ülkemiz için çalışmaya devam." dedi. 

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