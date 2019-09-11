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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.09.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP'den girişimlere destek

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TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP'den girişimlere destek

Ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağının sağlanacağı "Airport Startup Day" etkinliği için başvurular 15 Eylül'de sona erecek.

TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlayacak.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları ve Groupe ADP tarafından düzenlenen "Airport Startup Day", Türkiye ve Fransa'dan ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimleri bir araya getirecek. Uluslararası jüri tarafından seçilen girişimler, Paris Charles de Gaulle ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında projelerini yolcular, yatırımcılar ve sektörün önde gelen isimleriyle paylaşma olanağı bulacak.

Airport Startup Day etkinliğine Türkiye'den 15 girişim seçilecek. Bu girişimlerden ikisi, tüm masrafları TAV ve Groupe ADP tarafından üstlenilmek üzere Paris'teki etkinliğe de katılacak. Etkinlikte yer alan girişimler arasında jüri değerlendirmelerine göre en yaratıcı bulunanlar ayrıca ödüllendirilecek. Etkinliğe katılmak isteyen girişimciler, 15 Eylül'e kadar "www.airportstartupday.com" adresinde yer alan online form üzerinden başvuru yapabilecek. Jüri tarafından seçilen girişimler eylül ayı sonunda açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve projenin Türkiye ayağını yürüten TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk, yılda 100 milyondan fazla yolcuya hizmet veren bir şirket olarak, yolcu memnuniyetinin tüm operasyonlarının odağında yer aldığını belirtti.

Yolcuların ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek buna uygun inovatif çözümler yarattıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:
"Ortağımız Groupe ADP tarafından düzenlenen Airport Startup Day etkinliğini bu yıl ülkemizin en büyük ticaret ve girişimcilik merkezlerinden biri olan İzmir'e taşıyoruz. Bu etkinlik geleceğin seyahat deneyimini oluşturacak girişimlere, uluslararası alanda eşsiz bir görünürlük ve yeni işbirlikleri kurma olanağı sunuyor. Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz etkinliği önümüzdeki yıllarda işlettiğimiz diğer havalimanlarına da taşımayı umuyoruz. Sosyal fayda yaratma misyonumuzun gereği olarak, Türkiye’deki girişimlere bu desteği vermekten mutluluk duyuyoruz." 

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