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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.05.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Tatlıcılar denetlendi

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Tatlıcılar denetlendi

Ramazan Bayramı'na günler kala başta tatlıcılar olmak üzere gıda sektöründeki denetimlere hız verildi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince özellikle tatlı imalathanelerine yönelik yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, çalışanların ve kılık kıyafetlerinin temizliği başta olmak üzere iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Ekipler, imalathanelerde üretilen ürünlerden analiz için numune aldı. 

5 AYDA 32 BİN İŞLETME DENETLENDİ 

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, kentte yıl boyunca gıda denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, mayıs sonu itibarıyla 32 bin işletmeyi denetlediklerini, yıl sonuna kadar bu sayının 70 bini bulacağını söyledi. 
Yaklaşan bayram nedeniyle özellikle lokum, şekerleme ve baklava gibi ürün gruplarına talebin arttığına işaret eden Korkmaz, bu dönemde bakanlığın verdiği talimatlar doğrultusunda 81 ilde yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirildiğini bildirdi. 

Korkmaz, lokumda şeker oranı, boya ya da katkı maddeleri veya tatlıların içinde kullanılan fıstık ve ceviz gibi ham maddelerde taklit, tağşiş olup olmadığını ortaya çıkarmak için alınan numunelerin laboratuvarda analiz edileceğini ve çıkacak sonuçlara göre işletmeler hakkında gerekli değerlendirmelerin yapılacağını dile getirdi. 

RAMAZANDA 6 BİN 500 İŞLETMEYE DENETİM 

Ramazan ayı boyunca toplam 6 bin 500 işletmeyi denetlediklerini ifade eden Korkmaz, 500 işletmede olumsuzluk tespit ettiklerini bildirdi. 
Korkmaz, işletmelere bu olumsuzlukların giderilmesi için süre verildiğini belirterek, "Bu işletmelerden bir kısmı gerekli düzeltmeleri yaptı. Tüm uyarılara rağmen düzeltmeleri yapmayan, gıda mevzuatına uygun hareket etmeyen, hijyen koşullarına uymayan 80'den fazla iş yerine de idari para cezaları uygulandı." dedi. 

"GIDANIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ TARAFINDAYIZ"

Gıdanın görünmeyen yüzü imalat tarafında olduklarını söyleyen Korkmaz, Ankara'da 250'nin üzerinde gıda denetimi personeliyle tek tek imalat noktalarında denetimler gerçekleştirdiklerini anlattı. 

Korkmaz, bayram öncesinde piyasaya fırsatçıların çıktığını, bu nedenle işletme kayıt belgesi bulunan işletmelerden ürün alınmasının önem taşıdığını dile getirdi. 

Tüketicilerin, ürünlerde şüpheli herhangi bir durum halinde Tarım ve Orman Bakanlığının 174 numaralı "Alo Gıda Hattı"nı arayarak bildirimde bulunabileceğine işaret eden Korkmaz, başvurular sonucu ilgili il ya da ilçe müdürlüğünün gereken denetimi ve yaptırımı uygulayacağını kaydetti. 

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