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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Tatlı su ıstakozu geçim kaynakları oldu

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Tatlı su ıstakozu geçim kaynakları oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki balıkçılar, dünya mutfağında önemli yere sahip tatlı su ıstakozunu avlayarak geçimlerini sağlıyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki balıkçılar, dünya mutfağında önemli yere sahip olan tatlı su ıstakozunu avlayarak para kazanıyor.

İlçedeki Suğla Gölü'nde yetişen tatlı su ıstakozu, Konya’da çok sayıda ailenin de geçim kaynağı oldu. Konya'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Suğla Gölü'nden balıkçılar tarafından atılan özel ağlarla çıkarılan ıstakozlar, iç pazarın yanı sıra Avrupa'ya da gönderiliyor.

Yörede su ürünleri üzerine faaliyet gösteren kooperatiflere üye balıkçılar tarafından avlanan ıstakozlar, göl kenarında boylarına göre ayrılarak, yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara sunulmak üzere Isparta'daki firmalara gönderiliyor.

Suğla Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Aşkayanar, ıstakozun daha önce kilosu 14 liradan alıcı bulurken bu sene yaklaşık 10 liraya düşmesinin balıkçıları zor durumda bıraktığını dile getirdi.

"BARAJDAN YILDA 4-5 TON TATLI ISTAKOZU TUTULUYOR"

Aşkayanar, "Göl çevresindeki köylerde balıkçılıkla uğraşanlardan bazıları da tatlı su ıstakozu tutuyor. Barajdan yılda 4-5 ton arasında tatlı ıstakozu tutuyorlar. Eğridir-Dinar bölgesinden gelen esnafa satılan tatlı su ıstakozları Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede balıkçılık yapan Muzaffer Dalar ise "Kerevit" olarak da anılan tatlı su ıstakozunun, iç pazarda otellere, kalanının ise Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, "Besin değeri oldukça yüksek olduğundan tercih ediliyor. Zaman zaman ben de yiyorum. Güçlü bir enerjisi var. Burada 10 kadar balıkçı, tatlı su ıstakozunun ihracı için emek gösteriyoruz. Bizim de ekonomiye katkımız olsun diyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Dalar, ıstakozların başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderildiğini anlattı.

Balıkçılarından Abdullah Alkan da dünyanın en iyi tatlı su ıstakozlarından bir türünün de bu gölde olduğunu aktararak, avlanan ürünlerinin büyük bölümünün yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Alkan, eşiyle yıllardır bu işle uğraştığını dile getirdi.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DİKKATİ ÇEKİYOR

Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinin çevrelediği Suğla Gölü, çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Toros Dağları'ndan gelen kar suları ile beslenen gölde, bölgede yaşayan 85 aile, kurdukları kooperatifle balıkçılık yapıyor.

Gölde, aynalı sazan, Çin sazanı, tatlı su kefali, gümüş, kadife balığı ve tatlı su ıstakozu avlayan aileler, geçimlerini av sezonunda tuttukları balıkları satarak sağlıyor. Göl, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerine de eşsiz güzellikler sunuyor.

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