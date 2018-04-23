Tatili fırsat bilen ne Ege, ne Akdeniz oraya akın etti
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını fırsat bilenler, haftanın ilk gününde tarihi Diyarbakır’a akın etti. Tarih ve doğa manzarasında fotoğraf çektiren ziyaretçiler, Dicle Nehri kıyısında çay içmeyi de ihmal etmedi. Huzurun hakim olduğu Diyarbakır'da tarihi mekanlar tatil dolayısıyla doldu taştı.
Diyarbakır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını fırsat bilenler, haftanın ilk gününde tarihi Ongözlü Köprü’ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren köprüye gruplar şeklinde ziyaretçiler geldi. Köprü ve çevresini gezen ziyaretçiler, sık sık arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi. Köprü çevresinde park yeri arayan araçlar kuyruk oluşturdu. Köprü ve çevresini gezen ziyaretçiler daha sonra nehir kenarında bulunan çardaklarda tarih ve doğanın birleştiği manzara eşliğinde çay içmeyi ihmal etmedi.
“TARİH FIŞKIRIYOR”
Diyarbakır’a ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini belirten Semra Demir, “Tarih fışkırıyor, mekanlar çok güzel, insanlar çok sıcak ve yakın. Buraya ilk gelişim ve güzel” dedi.
“FEVKALADE GÜZEL, MİSAFİRPERVER, DOSTANE, SEVGİ VE HÜRMETLE KARŞILANDIK”
Göreve 1981’de Diyarbakır’da başladığını ve yıllar sonra tekrar ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirten Yüksek Aygün ise, “35 yıldan sonra çalıştığım yerlere geri dönmüş oldum. Çok değişmiş buldum. Her şeyden evvel modern hale gelmiş, o döneme ilişkin pek çok şey değişmiş. Türkiye’nin diğer yerlerinden farkı yok görselliğiyle, eserleriyle, insan ilişkileriyle. Olağanüstü bir durum sezmedik aksine Türkiye’nin diğer gezilecek şehirlerinden bir farkı yoktu. Fevkalade güzel, misafirperver, dostane, sevgi ve hürmetle karşılandık. Her yerde de o güler yüzü bulduk. Buranın fevkalade ziyarete müsait çok güzel bir doğa parçası, ülkenin bir parçası olduğunu duyuruyorum” diye konuştu.
“GELEN BURAYA AŞIK OLUP GİDİYOR”
Adıyaman’dan geldiklerini ve çok beğendiklerini ifade eden Sadık Tokar, şunları söyledi:
“Gazi Köşkü’ne gelmiştik geçerken tesadüfen uğradık buraya. Önceden görmüştük bloglarda burayı. Geçerken rast gelmemiz de çok güzel oldu. Çok güzel, rahatlatıcı, ferah bir yer. Diyarbakır’ı çevremden çok duydum. Eskiden biraz güvenlik endişesi falan vardı ama şu dönemde öyle olmadığını biliyorum. Her gelen de tabiri caizse aşık olup gidiyor. Biz de gelelim, ziyaret edelim dedik. Hem peygamber şehri olarak geçiyor, sahabeler de var. Onları da bir ziyaret edeceğiz. Hem mübarek bir şehir hem de rahatlatıcı, ferah, serin bir şehir. Birçok medeniyete başkentlik yapmış, medeniyetlerin buluşma noktası olmuş, çok hoşumuza gitti. Burası ayrı bir güzel bilmiyorum daha nelerle karşılaşacağız?”
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