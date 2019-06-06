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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
06.06.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Tatile gitmeyen oraya gitti! Kalabalık caddelere taştı

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Tatile gitmeyen oraya gitti! Kalabalık caddelere taştı

BAYRAMIN 3’üncü gününde de Eminönü’nde yoğunluk yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı.

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  • İnsan seli oluştu Akın ettiler
  • İnsan seli oluştu Akın ettiler
  • İnsan seli oluştu Akın ettiler
  • İnsan seli oluştu Akın ettiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbullular bayramın son gününde de kendilerini dışarı attı.

Tatile gitmeyen oraya gitti Kalabalık caddelere taştı

İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü’nde yoğunluk yaşandı. 

Bayram tatilinde dolup taştı Araç park edecek yer kalmadı
Bayram tatilinde dolup taştı! Araç park edecek yer kalmadı

Tatile gitmeyen oraya gitti Kalabalık caddelere taştı
İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı. 

Son yılların en yoğun bayramı yaşanıyor
Son yılların en yoğun bayramı yaşanıyor

Tatile gitmeyen oraya gitti Kalabalık caddelere taştı

Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı.

Türkiye’nin dünyaca ünlü plajında izdiham
Türkiye’nin dünyaca ünlü plajında izdiham!

Tatile gitmeyen oraya gitti Kalabalık caddelere taştı

Tatile gitmeyen oraya gitti Kalabalık caddelere taştı

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