Tatile gitmeyen oraya gitti! Kalabalık caddelere taştı
BAYRAMIN 3’üncü gününde de Eminönü’nde yoğunluk yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı.
İstanbullular bayramın son gününde de kendilerini dışarı attı.
İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü’nde yoğunluk yaşandı.
İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı.
Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı.
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