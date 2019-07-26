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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.07.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Tatile çıkacaklara çok önemli uyarı

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Tatile çıkacaklara çok önemli uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı’nın yaz tatiline denk gelmesiyle birlikte yola çıkacak vatandaşların trafikte çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz tatili dönemlerinde karayolunda yaşanan trafik yoğunluğunda tatile çıkacak olan vatandaşların tedbir almayı unutmaması gerektiğini belirterek, "Trafikte kurallara harfiyen uyulmalı. Aşırı hızdan kaçınılarak kontrollü bir sürüş gerçekleştirilmeli. Nasıl ki uzun yolculuklar için ticari araçlarda şoför değişikliği zorunlu ise özel araçlarda da yorgun olan şoför gerektiğinde direksiyonu başka bir şoföre devretmeli. Yola çıkmadan önce aracın tüm bakım ve kontrolleri yapılarak trafiğe uygunluğu test edilmeli” diye konuştu.

“Haziran’da trafik kazaları geçen yıla göre yüzde 10 azaldı”
Yaz aylarında yaşanan trafik kazalarına dikkati çeken Palandöken, “Geçen yıl Haziran, Temmuz ve Ağustos’u içine alan yaz döneminde meydana gelen 122 bin 997 trafik kazasında 105 bin 255 kişi yaralandı, bin 117 kişi ise hayatını kaybetti. Bu yıl ise artan tedbirler sayesinde Haziran ayında yaşanan trafik kazaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azaldı. 2018 Haziran’da 39 bin 985 kaza olurken bu yıl Haziran’da 35 bin 826 kaza oldu. Geçen yılki Haziran ayına göre kazalarda yaralananların sayısı yüzde 11, ölenlerin sayısı ise yüzde 28 azaldı. Olası trafik kazalarını ve yaşanan kayıpları minimuma indirmek için alınan tedbirler artırılmalı. Tatilde yola çıkacak olan tüm vatandaşlarımız önce kendileri, sonra trafikteki diğer vatandaşlar için tedbirlerini almayı unutmamalı” şeklinde konuştu.

“Kazaların en büyük nedeni aşırı hızdan kaynaklanıyor”
Trafik kazalarının yaşanmasındaki en büyük nedenin araç hızını trafiğe göre ayarlayamamaktan kaynaklandığını hatırlatan Palandöken, “Özellikle yaz dönemlerinde şehirlerarası kara yolunda yaşanan yoğunluk artıyor. Trafik kazalarını minimuma indirmek için tüm özel ve ticari araçlar trafikte büyük bir hassasiyet göstermeli. Aşırı hızdan kesinlikle kaçınılmalı. Çünkü trafik kazalarının yaşanmasının birinci ve en önemli nedeni aracın hızını trafiğe göre ayarlayamamaktan kaynaklanıyor. Direksiyon başında telefon kullanılmamalı. Kavşaklarda yol önceliklerine dikkat ederek, trafik ışıklarına uyarak ve mutlaka emniyet kemeri takarak yolculuk yapılmalı. Uzun süren yolculuklarda sık sık mola verilmeli. Vatandaşların aldığı tedbirlerin yanında emniyet ekipleri de gerekli tedbirleri alarak denetimlerini sıklaştırmalı” ifadelerini kullandı.

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