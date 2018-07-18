Tatile çıkacaklar kopya otel furyasına dikkat! Yok böyle dolandırıcılık...

TURİZM sektörü kötü geçen 2016 yılının ardından toparlanma sürecine girdi. 2017 ve 2018’de turist sayıları artarken, gelirler yavaş yavaş yükselmeye, yüzler de gülmeye başladı. İşlerin tam rayına oturduğunu düşünen turizm sektörü temsilcileri son aylarda bu kez farklı bir sorunla karşı karşıya kaldı. Kim olduğu belirsiz, yurtdışı merkezli olduğu iddia edilen bazı dolandırıcılar, yüksek fiyatla oda satan, marka bilinirliği yüksek Antalya ve Bodrum’daki bazı otellerin, internet sitelerini birebir kopyaladı. Bu kişiler otellerin resmi internet sitesinin uzantılarına benzer adresler alarak, tatil satın alanları dolandırmaya, bir çok mağdur yaratmaya başladı.

TRANSFERLE BELLİ OLDU

Bunun en son örneği Bodrum’daki Sianji Otel’de yaşandı. Sianji Otel Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Başkan Yardımcısı Recai Çakır’ın sahibi olduğu otelin adresinin benzeri ile tüketicilere tatil satıldı. Konu ise bir müşterinin otele telefon açması sonrasında öğrenildi. Bir müşterinin cuma günü oteli arayarak, pazartesi günü otele geleceğini ve havalimanından otele transfer istediğini ifade eden Recai Çakır, “Çalışan arkadaşlarımız gelen telefon üzerine müşterinin rezervasyonuna bakıyor. Ancak rezervasyon görünmeyince arkadaşlarımız satın almayı nereden yaptığını soruyor. Müşteri, otelin internet sitesi üzerinden tatilini satın aldığını söylüyor. Biz de böyle farkına vardık. Dolandırıcılar, bizim internet sitemizin aynısı kopyalamış” diye konuştu.

AYNI İSİMDE 50 DOMAIN

Bunun üzerine pazarlama müdürünün söz konusu sitede bulunan telefonu aradığını kaydeden Çakır şöyle devam etti: “Telefon Bodrum’da gibi gözüküyor. Ancak yurtdışı merkezli. Karşımızdaki kişi telefonun açmasıyla birlikte, “Beni otelden aradığınızı görüyorum. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sizin otelin ismine benzer 50’ye yakın domain aldık” diye cevap verdi. Daha sonra bilgi işlemden bir arkadaşımız aynı telefon numarasını aradı. Bizden 100 bin dolarlık bitcoin istedi. Ayrıca bizim otel için yaptığı 5 rezervasyon için ücret almamızı söyledi. Bir de konu hakkında dava açmamamızı, açılan dava olursa da geri çekilmesini talep etti.”



Otelin gerçek sitesi

GOOGLE’DA KOPYA SİTE ORİJİNALİNİN ÜSTÜNDE

SEKTÖRÜN çok büyük bir dolandırıcılıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Recai Çakır, “Geniş çaplı bir araştırma yaptık. Mağdur olan sadece biz değiliz. Sadece Bodrum’da 10 otel için bu yöntemle internet siteleri açılmış. Bilerek gecelik fiyatı en az 2-3 bin lira olan oteller seçiyor. 7 gecelik bir rezervasyon yapsa en az 20 bin lira alacak. Bu şekilde 10 kişiyi dolandırsa kazancı 200 bin lirayı geçecek. Bu olay üzerine Google ile temasa geçtik. Reklam vererek resmi internet sitemizin daha üstte çıkması için çalıştık. Ancak o kadar profesyonel çalışıyor ki uzun süre dolandırıcıların sitesi resmi sitemizin üstünde çıktı. Bu kez elimizdeki belgeleri Google’a ulaştırdık. Dolandırıcı olduklarını söyledik. Böylece resmi sitemiz üstte yer almaya başladı. Hala Google aramalarında dolandırıcıların sitesi alt sıralarda gözüküyor” ifadelerini kullandı.



Otelin sahte sitesi

‘DAVA AÇILDI SİTE KAPANACAK’

YAŞANAN olaylar üzerine dava açtıklarını beliten Recai Çakır, “Bugün yarın dava sonuçlanacak. Büyük ihtimalle sahte internet sitesi kapatılacak. Söz konusu siteden kurtulmuş olacağız ama başka siteler açarak bunu yapmaya devam edebilirler. Çok ciddi ve hızlı bir şekilde önlem alınması gerekiyor. Düşünsenize ‘Sianji’ ismiyle 100’lerce marka oluşturulabilir ve internet adresleri alınabilir. Domain hizmeti sunan şirketlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Eğer böyle devam ederse daha birçok tüketci mağdur olabilir. Markaların itibarları zarar görür ve güven kaybı yaşanır” dedi. Çakır, mağdur olanlara otelin müsait olduğu tarihlerde çok uygun fiyatlarla otelde konaklama imkanı vereceklerini söyledi.

Google aramalarında ilk çıkan otelin sahte web sitesi

İŞTE KOPYALANAN BAZI LÜKS OTELLER

HAZİRAN ayında da benzer mağduriyetler yaşanmış, ‘TurizmGüncel’ adlı turizm portalı konuyu haberleştirmişti. Sitede yer alan haberde olaydan haberdar olan bazı otellerin konuyla ilgili yasal süreci başlattığı, bunlardan birinin de Stone Grubu olduğu ifade edilmişti. Grubun bir yetkilisi de suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Kendileri gibi birçok otelin mağdur olduğunu belirten Recai Çakır, internet siteleri daha önce kopyalanan bazı otelleri şöyle sıraladı: “Antalya’daki Adam&Eve Otel, Bodrum’da bulunan Hilton, Çeşme Altın Yunus, Fethiye’deki Hillside Otel, Sheraton Çeşme, Club Marco Polo, Antalya’daki Regnum Carya ve Xanadu gibi oteller de vardı.

OLTALAMA YÖNTEMİ

BİLİŞİM hukuku konusunda uzman olan Avukat Mehmet Ali Köksal, dolandırıcılık yönteminin ‘fishing’ (oltalama) olarak adlandırıldığını söyledi. ‘Fishing’in çok yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu belirten Köksal, “Geçmişte bu yöntemle bir çok bankanın adı kullanılarak dolandırıcılık yapıldığına şahit olduk. Örneğin xbanka.com diye bir adresi var ancak dolandırıcılar xbamka.com olarak bir adres açıp insanları dolandırıyor. Oteller için de bu yöntemi kullanıyorlar. Burada tüketicinin dikkat etmesi gerekiyor. İnternet adresini çok iyi kontrol edecek. Güvenilir site mi ona bakacak. Sitenin aynısı yapıldığı için tüketicide farkındalığın artması gerekiyor. Birkaç yerden birden kontrol mekanizması oluşturulmalı” dedi. Eğer tüketici böyle bir durumla karşılaşırsa ne yapması gerektiğini sorduğumuz Köksal, sorumuzu şöyle cevapladı: “Eğer parayı site üzerinden gönderirken 3D şifre kullanmışsa para hemen karşı tarafın hesabına geçer. Eğer bu kullanılmadan işlem yapıldıysa bankaya hemen bildirilmeli ve transfer iptal edilmeli. Genelde birkaç ay sonrası için otel satın almaları yapıldığından tüketici dolandırıldığını otele gidince de fark edebilir. Bu durumda tüketici suç duyurusunda bulunmalı. Belki parasını kurtaramayabilir ancak başkalarının zarar görmesini engelleyebilir.”