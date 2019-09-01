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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.09.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Tatilde elektrik tüketiminin yüzde 5’i Akdeniz’den

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Tatilde elektrik tüketiminin yüzde 5’i Akdeniz’den

Kurban Bayramı bu yıl da ağustos ayına denk gelince Antalya yerli turistin akınına uğradı. 5 günlük bayram tatili boyunca Türkiye genelindeki elektriğin yüzde 5’i AEDAŞ’ın hizmet bölgesinden geldi. Normal zamanlarda İstanbul Avrupa Yakası’nın en çok yüzde 40’ı kadar elektrik tüketilen bölgede, bayram dönemindeki tüketim oranı yüzde 75’e kadar yükseldi.

Bayramların yaz aylarına gelmesinin de etkisi ile tatil dönemlerinde başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerden adeta güney kıyılarına göç yaşanıyor. Bu yıl 10-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı’nda da gelenek değişmedi ve sahiller doldu, taştı. Yabancı turistlerin gözde tatil rotası olan Antalya; Kurban Bayramı boyunca yabancıların yanı sıra yerli turistin de akınına uğradı.

Antalya, Isparta ve Burdur'da 2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) kesintisiz enerji için tüm önlemlerini günler öncesinden alırken artan talebi başarılı bir operasyon ile rahatlıkla karşıladığı belirtildi. AEDAŞ uzmanları tarafından hazırlanan ‘Kurban Bayramı Elektrik Tüketim Raporu’na göre arife ile birlikte 5 günlük bayram tatilinde AEDAŞ’ın hizmet verdiği bölgede 188 bin 178 MWh elektrik tüketildi. Aynı dönemde Türkiye genelindeki tüketim 3 milyon 620 bin 809 MWh seviyesinde gerçekleşirken toplam tüketimin yüzde 5’i Akdeniz bölgesinden geldi. Normal zamanlarda İstanbul Avrupa Yakası’nın en çok yüzde 40’ı kadar elektrik tüketilen bölgede, bayram dönemindeki tüketim oranı yüzde 75’e kadar yükseldi.

GEÇEN YILKİ KURBAN BAYRAMI'NA GÖRE TÜKETİM ARTTI

Raporda geçen yıl yine ağustos ayına rastlayan Kurban Bayramı’ndaki tüketime de yer verilerek bu yılla bir karşılaştırma yapıldı. Buna göre 2018 yılında arife dahil 20-24 Ağustos tarihlerinde kutlanan Kurban Bayramı boyunca AEDAŞ’ın hizmet verdiği Antalya, Burdur ve Isparta’da 174 bin 961 MWh’lik elektrik tüketilirken bu yıl bayramın kutlandığı 10-14 Ağustos tarihleri arasında söz konusu rakam yüzde 7,5 gibi bir oranda artarak 188 bin 178 MWh’ye ulaştı.

2018 yılında arife gününün pazartesi olmasının da etkisi ile Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarken bu yıl arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelince bayram 11 Ağustos Çarşamba günü bitti. Ancak birçok kişi Perşembe ve Cumayı hafta sonu ile birleştirerek tatilini yine de 9 güne uzattı. Akdenizliler Perşembe günü mesaiye başlarken yerli ve yabancı turist tatiline devam etti. AEDAŞ’ın hizmet bölgesinde geçen yıl 9 günlük tatilin yapıldığı 18-26 Ağustos tarihlerinde 317 bin 444 MWh elektrik tüketilirken bu yıl 10-18 Ağustos tarihlerindeki tüketim 2018’e göre yine yüzde 7,5’luk artışla 341 bin 375 MWh seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA TÜKETİM MURATPAŞA'DAN

Raporda Antalya, Isparta ve Burdur'un 10-18 Ağustos tarihlerindeki tüketim hareketine yer verildi. Bu tarihlerde geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminde Burdur’da yüzde 20, Isparta’da ise yüzde 26’lik bir düşüş görüldü. Tüketim artışını sırtlanan Antalya’da ise en büyük talep çok fazla ziyaretçi alan Kaleiçi’nin de bulunduğu Muratpaşa’dan geldi.

AEDAŞ’ın raporunda 10-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı olmasaydı yani standart günler yaşansa idi tüketimin ne kadar olacağı tahmini de yapıldı. 2019 yılı mevcut Ağustos dönemi Akdeniz ortalama sıcaklıkları göz önünde bulundurulduğunda 10-18 Ağustos tarihleri arasında toplam tahmini tüketim 358 bin 182 MWh olarak öngörüldü. Bayram nedeniyle bölgedeki sanayi ve ticarethane tesislerinin durması, Burdur ve Isparta’daki tüketim düşüşlerinin de etkisi ile rakam 341bin 375 MWh seviyesinde gerçekleşti. 9 günlük periyodda Antalya, Isparta ve Burdur’da Kurban Bayramı’nın etkisinin yaklaşık yüzde 5 olduğu görüldü.

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