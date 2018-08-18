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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
BALIKESİR (AA)
18.08.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

Tatilcilerin Midilli Adası'na ilgisi azaldı

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Bayram tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyenlerin geçmiş yıllarda önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Ayvalık Deniz Hudut Kapısı, Kurban Bayramı öncesi sakin durumda. Geçmişte Midilli Adası'nda bayram tatilini geçirmek isteyenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Ayvalık Deniz Hudut Kapısı, bu kez Kurban Bayramı tatilini sakin karşıladı.

Midilli Adası ile Ayvalık arasında karşılıklı seferler düzenleyen üç feribot firmasının bayram tatili rezervasyonları, geçmiş bayramlara kıyasla son derece düşük kaldı. 

Midilli Adası'na feribot seferlerini düzenleyen turizm firmasının yönetim kurulu başkanı Ahmet Jale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rezervasyonların geçen yıllara kıyasla düştüğünü belirtti. 

Tatilcilerin Midilli Adasına ilgisi azaldı


Jale, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda Türk tatilcilerin Midilli Adası'na yönelik talepleri yaklaşık yüzde 50 azaldı. Bu tablonun en büyük nedeni, dolar
ve avro kurlarının yüksek olması. Türk tatilciler, bu bayramda daha çok iç turizmi tercih etti." değerlendirmesinde bulundu. 

Turizm firması yetkilisi Didem Ağaçdelen de Ayvalık Deniz Hudut Kapısı görevlilerinin bayramın yoğun geçeceğini düşünerek, tüm hazırlıkları yaptığını dile getirdi. 

Ağaçdelen, "Bu yıl dövizdeki dalgalanmalardan dolayı daha önceden rezervasyonlarını ve ücretlerini aldığımız çoğu müşterimiz, biletlerini açık bilet haline dönüştürerek, bu haklarını daha sonraki zamanlarda kullanmaya karar verdi." diye konuştu. 

Tatilcilerin Midilli Adasına ilgisi azaldı

Tatilcilerden Bora Zekir de Midilli Adası'na kamp yapmaya gittiğini belirterek, turistik yerlere gitmeyeceğini, yüksek bedeller harcamayı düşünmediğini dile getirdi. 

Özlem Pala da "Çadırımızı da beraberimizde götürerek, kamp turizmi yapacağız. Böylelikle de tatilimizi daha ucuza getirmiş olacağız. Hem kalabalıktan uzak, kafamızı dinlemiş olacağız hem de ekonomik anlamda çok fazla olumsuz etkilenmemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Tatilcilerin Midilli Adasına ilgisi azaldı

 

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