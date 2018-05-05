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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
A.A.
05.05.2018 - 22:26, Son Güncelleme:

Tatilcilere, ‘Elinizi çabuk tutun’ uyarısı

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Tatilcilere, ‘Elinizi çabuk tutun’ uyarısı

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, 24 Haziran'daki seçimin de etkisiyle bu sene temmuz ve ağustos aylarında otellerde ciddi doluluk yaşanacağını belirterek, tatil planı yapan vatandaşlara “elinizi çabuk tutun” uyarısında bulundu.

Ayık, Anadolu Ajansı’na ilk çeyrek turizm rakamları ve gelecek dönemin turizm beklentilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yılın ilk üç ayında turizmde yüzde 34.88 artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçinin ağırlandığına ve turizm gelirinin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.3 artış göstererek, 4 milyar 425 milyon 237 bin dolara çıktığına dikkat çeken Ayık, bu rakamların son derece umut vadeden bir seviyede olduğunu dile getirdi. Turizm gelirlerinde de artış trendinin yakalandığına işaret eden Ayık, sene başında yapılan erken rezervasyonların tüm bu gelişmelerin bir işareti olduğunu kaydetti.

CİDDİ YIĞILMA OLACAK
Ayık, seçim sürecinin turizmde iç pazarı doğrudan etkilediğini belirterek, haziran ayına yönelik rezervasyonların ileriki aylara kaydırıldığını ifade etti. Özellikle temmuz ve ağustos gibi aylarda ciddi bir yığılma yaşanacağına dikkat çeken Ayık, şunları kaydetti: “Temmuz, ağustos ayları hem yurt içi hem de yurt dışı olarak en yoğun aylar. Seçimden dolayı bu aylara kaydırılan rezervasyonlar da var. Bu nedenle temmuz, ağustos ayları için tatil planı yapan vatandaşların otellerde yer bulma konusunda sıkıntıları olabilir. Rezervasyonunu kaydıracak ya da bu dönemlere rezervasyon yaptıracaklar ellerini çabuk tutmalı. Tesisler eylül ayını da içine alacak şekilde çok yoğun doluluk oranlarına ulaşacaklar. Sadece tatil bölgeleri olarak değil, İstanbul'da da göreceğiz bunu."

50 MİLYON TURİST
TÜROFED Başkanı Ayık, “Oranlar yılın bütününü kapsamayabilir ama şöyle bir gerçek var; turizmde esas büyük rakamları yılın geri kalan döneminde yakalayacağız. Bazı destinasyonlarda nisan rakamları da gayriresmi olarak açıklandı. Bu rakamlara baktığımızda da artış devamlılığını görüyoruz. Yılın bütününde çift haneli bir büyümeyi gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor” dedi. Turizmde 2018’de 2014’teki seviyeye yaklaşarak, 40 milyon turist bandına gelmenin mümkün olduğunu vurgulayan Ayık, “Türkiye’nin 2023 hedeflerinden biri olan ‘50 milyon turist’ rakamına bu süreyi beklemeden, iki yıl içerisinde ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

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