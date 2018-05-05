Tatilcilere, ‘Elinizi çabuk tutun’ uyarısı

Ayık, Anadolu Ajansı’na ilk çeyrek turizm rakamları ve gelecek dönemin turizm beklentilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yılın ilk üç ayında turizmde yüzde 34.88 artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçinin ağırlandığına ve turizm gelirinin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.3 artış göstererek, 4 milyar 425 milyon 237 bin dolara çıktığına dikkat çeken Ayık, bu rakamların son derece umut vadeden bir seviyede olduğunu dile getirdi. Turizm gelirlerinde de artış trendinin yakalandığına işaret eden Ayık, sene başında yapılan erken rezervasyonların tüm bu gelişmelerin bir işareti olduğunu kaydetti.

CİDDİ YIĞILMA OLACAK

Ayık, seçim sürecinin turizmde iç pazarı doğrudan etkilediğini belirterek, haziran ayına yönelik rezervasyonların ileriki aylara kaydırıldığını ifade etti. Özellikle temmuz ve ağustos gibi aylarda ciddi bir yığılma yaşanacağına dikkat çeken Ayık, şunları kaydetti: “Temmuz, ağustos ayları hem yurt içi hem de yurt dışı olarak en yoğun aylar. Seçimden dolayı bu aylara kaydırılan rezervasyonlar da var. Bu nedenle temmuz, ağustos ayları için tatil planı yapan vatandaşların otellerde yer bulma konusunda sıkıntıları olabilir. Rezervasyonunu kaydıracak ya da bu dönemlere rezervasyon yaptıracaklar ellerini çabuk tutmalı. Tesisler eylül ayını da içine alacak şekilde çok yoğun doluluk oranlarına ulaşacaklar. Sadece tatil bölgeleri olarak değil, İstanbul'da da göreceğiz bunu."

50 MİLYON TURİST

TÜROFED Başkanı Ayık, “Oranlar yılın bütününü kapsamayabilir ama şöyle bir gerçek var; turizmde esas büyük rakamları yılın geri kalan döneminde yakalayacağız. Bazı destinasyonlarda nisan rakamları da gayriresmi olarak açıklandı. Bu rakamlara baktığımızda da artış devamlılığını görüyoruz. Yılın bütününde çift haneli bir büyümeyi gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor” dedi. Turizmde 2018’de 2014’teki seviyeye yaklaşarak, 40 milyon turist bandına gelmenin mümkün olduğunu vurgulayan Ayık, “Türkiye’nin 2023 hedeflerinden biri olan ‘50 milyon turist’ rakamına bu süreyi beklemeden, iki yıl içerisinde ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.