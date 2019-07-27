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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.07.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Tatilcilere çok önemli uyarı: Bu tuzağa düşmeyin

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Yazın bazı acenteler insanlara güzel, ucuz ve avantajlı tatil kampanyaları sunuyor. Ancak tatil günü geldiğinde bize o hizmeti verecek asıl şirketin bizim otel ve bilet rezervasyonundan tamamen habersiz olduğunu görüyoruz. Yani acenteye parayı ödüyoruz ama adımıza herhangi bir rezervasyon yapılmıyor. Cazip, ucuz ve avantajlı bir tatil kampanyası varsa 'muhakkak onun altında bir şey vardır' diye bundan uzak durmamız gerekiyor. Tatilcilerimiz bu konuda son derece dikkatli olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, mağduriyet yaşanmaması için "ucuz tatil" kampanyalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Şahin, AA muhabirine, yaz döneminde çok sayıda insanın tatile gitmek için acenteleri tercih ettiğini söyledi.

Yaz aylarında acente sayısının ciddi oranda arttığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:
"Yazın bazı acenteler insanlara güzel, ucuz ve avantajlı tatil kampanyaları sunuyor. Vatandaşlar da ucuz tatil yapmak için buralara başvuruyor ve konaklama ile seyahat ücretini acenteye ödüyor. Ancak tatil günü geldiğinde bize o hizmeti verecek asıl şirketin bizim otel ve bilet rezervasyonundan tamamen habersiz olduğunu görüyoruz. Yani acenteye parayı ödüyoruz ama adımıza herhangi bir rezervasyon yapılmıyor. Bu yüzden cazip, ucuz ve avantajlı bir tatil kampanyası varsa 'muhakkak onun altında bir şey vardır' diye bundan uzak durmamız gerekiyor. Tatilcilerimiz bu konuda son derece dikkatli olmalıdır. Zira özellikle yaz aylarında bize bu konuda çok şikayet geliyor."

"REZERVASYON YAPILIP YAPILMADIĞINI TEYİT ETMELİYİZ"

Şahin, yaz aylarında turizm acenteleriyle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Acentelerin konaklamamız için ayırttığı otelle ya da biletimizi aldığı firmayla muhakkak yazışma yaparak, adımıza rezervasyon yapılıp yapılmadığını teyit etmeliyiz. Zira bunu yapmadığımız takdirde ya da sözlü olarak yaptığımızda elimizde herhangi bir delil olmayabilir. Karşı taraftan yazılı olarak geri dönüş aldıktan sonra paramızı vermeliyiz. Çünkü o acente bu şekilde tatile gitmek isteyenlerden parayı topluyor, birkaç ay içerisinde de şirketi kapatıp ortadan kayboluyor. Daha sonra tüketicimiz muhatap bulamıyor. Bu yüzden her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında çok sayıda tatilci 'biz acenteye paramızı verdik ama adımıza ne otel ne de bilet rezervasyonu yapılmış, paramızı nasıl geri alacağız' diye bize şikayete geliyor."

Bazı acentelerin belirtilenin dışında bir rezervasyon yaptığını da anlatan Şahin, "Yapılan rezervasyonun gerçeğiyle karşılaştığımızda bize sunulan ve taahhüt edilen şekilde olmadığını görüyoruz. Artan şikayetlerden dolayı neredeyse kışa kadar tatilcilerden bize gelen şikayetlerin çözümü noktasında çalışıyoruz." diye konuştu. 

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