Tatilciler Karadeniz’e akın etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTatilciler Karadeniz’e akın etti
GeriEkonomi Tatilciler Karadeniz’e akın etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
07.06.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Tatilciler Karadeniz’e akın etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatilciler Karadeniz’e akın etti

Bayram tatilinin dokuz gün olmasını fırsat bilenler soluğu Karadeniz yaylalarında aldı.

Bayram tatilinin dokuz gün olmasını fırsat bilenler soluğu Karadeniz yaylalarında aldı. Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane yaylalarına akın eden yerli ve yabancı turistler eşsiz doğanın tadını yaşadılar.

Karadeniz’de Uzungöl ve Ayder’den sonra en çok ilgi gören yaylanın Kümbet ve Perşembe yaylaları olduğu kaydedilerek, buralardaki ziyaretçilerin 10 binleri aştığı belirtildi.

Karadeniz’de en çok tercih edilen yaylalar arasında bakir doğası ile Kümbet yaylasının ön plana çıkan yaylalar arasında olduğunu ifade eden Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, "Çevresinde 40’a yakın oba ve bir çok tarihi eser barındıran Kümbet yaylası bayram tatilinde turiste doydu. Giresun 500’ün üzerinde yaylası 100’e yakın plajı, mitolojilere ev sahipliği yapmış adası ile adete Karadeniz’in bir özeti gibi. Birliğimizle yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılında turizme açılan Giresun adası barındırdığı mitolojik özellikleri ve Doğu Karadeniz’de tek olması vesilesi ile yoğun bir ziyaretçi alıyor. Giresun şehir merkezimizde ada, kale ve tarihi evleri ile Zeytinlik Semti üçlemesi ziyaretçilerin mutlaka uğradığı destinasyonlar. Yayla bandında ise Kümbet yaylası her gönüle hitap eden doğası ile görenleri büyülüyor. 650 rakımda şehir merkezinden tüm araç tiplerine uygun asfalt yol ile bir saatte ulaşılabilen Kümbet yaylamız da bayram tatilinde ciddi ziyaretçi aldı. Kümbet ve Kulakkaya yaylalarının ortasında tamzara Şebinkarahisar yolu üzerinde bulunan Kuzalan Tabiat Parkı ve yine birliğimizin çalışmaları ile turizme açılan Mavigöl ise bayram tatilinin en yoğun ziyaretçi alan yerlerinden oldu. Tüm otellerimiz yüzde 100 dolu. Gerek şehir merkezinde gerekse yaylalarda bulunan tüm otellerimiz bayram boyunca tamamen dolu. Sezon için ise tüm otellerimiz rezerve edilmiş durumda. Şunu diyebiliriz ki Giresun acenteleri, otelleri, restoranları, destinasyonları ile sezona hazır ve şehrimiz turizmden hakkettiği payı doğayı ve kültürünü koruyarak almaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Çalışanları ilgilendiriyor! İşçiye erken ödeme kararı
İstanbul Havalimanı'nda mayıs yoğunluğu
Rezervasyonlar yüzde 40 arttı... Alman TUI: Türkiye turizmde eski günlerine dönüyor
2019'un Instagram şehirleri belli oldu! Türkiye'den 2 yer listede