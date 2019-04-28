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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
28.04.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkardı

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Tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkardı

Antalya’da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sıcaklığın 23 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler bol bol güneşlendi, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’na ilgi gösterdi. Kent halkının da akın ettiği sahil, yaz aylarındaki görüntüsünü anımsattı.

Tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkardı

Tatilciler denizin keyfini çıkarttı, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Bazı kent sakinleri ise aileleriyle birlikte deniz manzarası eşliğinde piknik yaptı.

Tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkardı

Tatil günü çocuklarıyla birlikte denize girmeye geldiklerini belirten Yalçın Sarıkuş, “Türkiye’nin her yerini gezdim ama burası kadar güzel bir yer yok. Antalya cennet gibi bir yer. Deniz deyince akan sular duruyor” dedi.

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