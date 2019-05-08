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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Posta Gazetesi
08.05.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Tatil planını cezasız değiştir

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Tatil planını cezasız değiştir

YSK’nın İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine karar vermesiyle erken rezervasyonla tatil planı yapan vatandaşlar, tarih erteleme ve iptallere başladı. Bu işlemler ceza ödemeden yapılabiliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Yerel Seçimleri’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarını iptal etti. Bu kararın ardından tatil planı yapanlar rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Erken rezervasyon ve paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı var. Yazılı bildirim yapan tüketici, vergiler dışında tur bedelini kesinti yapılmadan iade alabiliyor.

SİGORTA YAPTIRILDIYSA

İptalde turizm şirketi, tüketici adına ödemiş olduğu vergi, harç gibi ödenmesi zorunlu yasal ödemeler dışındaki bedelin tamamını ödemek zorunda. Seyahat sigortası yaptıranlar ise tatile belli bir süre kala hiç ceza ödemeden rezervasyonu iptal edebiliyor. Rezervasyon iptalinde hak kaybı yaşandıysa veya ücret iadesi yapılmadıysa tüketicinin hakkını yasal yollardan araması mümkün.

8 BİN 480 LİRA SINIRI

Vatandaşın aldığı tur veya otelde yaptığı rezervasyon için 8 bin 480 liraya kadar olan ücreti şirketten iade alamaması durumunda tüketici hakem heyetine başvurma hakkı bulunuyor. Bu ücretten daha fazlası için oluşan ihtilaflı durumlarda tüketici mahkemesi yolu açık.

24 HAZİRAN SEÇİMİNDE NE OLMUŞTU?

24 Haziran 2018’de de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için ‘erken’ sandık başına giden vatandaşlar tatil planlarını ertelemişti. O dönem vatandaşların yurt içi tur ve tatil ücretleri tur operatörleri tarafından geri ödenmiş fakat yurt dışı otel iptallerinde sıkıntılar yaşanmıştı.

DÖRT HAVA YOLUNDAN DÖRT BİLET ADIMI

DEĞİŞTİRME HAKKI

THY, Pegasus, Onur Air ve Atlasglobal, önceden alınmış ve seçime denk gelen biletlerle ilgili kolaylık sağlayacağını duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Değerli misafirlerimiz 23 Haziran’da yenilenecek seçim nedeniyle; 6 Mayıs ve öncesinde aldığınız, 20-26 Haziran arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs’a  kadar masrafsız değiştirebilirsiniz.”

6 MAYIS’TAN ÖNCE

Pegasus, 6 Mayıs ve öncesinde alınan, İstanbul kalkış ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran’ı kapsayan biletler için ücretsiz değişiklik, kesintisiz iade ve iptal yapılabileceğini duyurdu. Onur Air, bileti 7 Mayıs’tan önce alan yolculara seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 1 Haziran’a kadar değiştirebilme imkanı sunduğunu açıkladı. Atlasglobal de “23 Haziran İBB Başkanlığı  seçimine denk gelen yolcular biletlerinde değişiklik yapabilecek” açıklamasını yaptı.
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