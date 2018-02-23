Tatil için gelip ev alarak dönüyorlar

Körfez Ülkeleri olan Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Kuveyt ile turizm ticareti yürüten SY Group CEO’su Yaser Haddad, Arapların Karadeniz’in özellikle Doğu kısmına yoğun ilgi gösterdiğini, o bölgede de en fazla Trabzon’u çok sevdiklerini söyledi.



İKİ SEBEBİ VAR

Bunun iki önemli nedeninin bulunduğunu anlatan Haddad, “İklimi ve doğal güzellikleri Arapları mest ediyor. Bu birinci neden. Bir diğer neden ise Trabzon havalimanına direk uçuşların bulunması” diye konuştu.



SON YILLARDA ARTTI

Haddad yaptığı açıklamanın devamında “2014 yılından bu yana her yıl Araplara 400 -500 konut satışı yapılıyor. Diğer illerde de benzer tablolar yaşanmaya başladı. Mesela Ordu’da 2017 yılında 45 ev satıldı, bunların 39’un alıcısı Suudi Arabistanlı...” şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz’e Arapların gösterdiği yoğun ilginin Orta bölgelere de taşınması halinde bölge ekonomisinin daha da hareketleneceğine dikkati çeken Haddad, stratejik yol haritasının Doğu Karadeniz deneyiminden oluşturulabileceğini ifade etti.