Tatil göçü

Artan yabancı turist sayısı, kurların geçen yıla göre yüksek olması ve otellerin artan maliyetleri sebebiyle Türkiye’nin sahil bölgelerindeki oteler geçen yıla göre yüzde 50’ye varan fiyat artışları yapmıştı. Okulların haziranda kapanması, bazı sınavların bu ayda yapılması ve ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran’da gerçekleştirilmesiyle yerli turist tatilini temmuz, ağustos ve eylül aylarına sarkıtmıştı. Yükselen fiyatlar ve ekonomik durum nedeniyle Türk tatilcinin bu yıl daha farklı tatil seçeneklerine yöneleceği konuşulurken, seçimlerin sona ermesi, okulların kapanması ve sınavların bitmesiyle Türkler tatile koştu.

Türkiye’nin en önemli turizm bölgeleri arasında yer alan Bodrum’da turizmciler sakin geçen ayın ardından toparlanma sürecine girdi. Antalya sahilleri de aynı şekilde yerli turistten ilgi görürken, diğer dikkat çeken taraf ise Yunan adalarına ilginin hızla yükselmesi oldu.

BODRUM HAREKETLENDİ

Bayram dönemlerinde büyük yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Bodrum Otelciler Birliği Başkanı Halil Özyurt, “Bayram haricinde özellikle haziran ayında yerli turist açısından Bodrum sakin bir dönem geçirdi. Tatile çıkan kişi sayısı bakımından İstanbul, turizm bölgeleri için çok önemli bir kaynak pazar. İstanbul’da seçimlerin sona ermesiyle birlikte Bodrum’a olan yerli ilgisi bir hayli yükseldi. Özellikle bu haftadan itibaren iç pazarda yükseliş yaşanmaya başladı. Yerli turist dışında da ilk 5 aylık veriler çok iyi gidiyor. Bodrum Havalimanına inen turist sayısında yüzde 25’e yakın artış var. Rus ve Polonya pazarlarında yükseliş yaşanıyor. İngilizler yine en büyük pazar konumunda” dedi.

UMUTLAR ARTIYOR

Tüm belirsizliklerin sona ermesinin ardından Türkiye’de 5 milyon kişinin temmuz ve ağustos ayında tatil için harekete geçeceğini söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı, “Bunların yaklaşık yüzde 40’ının otellerde konaklama yapacağını tahmin ediyoruz. Geri kalan kısım ise memleketlerine gidecek, akrabalarında konaklayacak ya da yazlıklarda tatil yapacaklar. Yurtiçinde büyük hareketlilik haziran sonunda başlamış oldu. Eylül ortasına kadar bu hareketlilik devam edecek. Yükselen kurlardan dolayı otel fiyatlarında bir miktar yükseliş olmuştu. Ancak bu tatil yapacak olanların sayısını azaltmadı. Fiyatlar göre tercihler şekillendi. Antalya da yerli turist tarafından büyük ilgi görüyor. Yaşanan yoğunluk ve taleplerdeki yükseliş turizm sektörünü sevindiriyor. Aynı şekilde artan yabancı turist sayısı de turizm sektörünün umutlarını arttırıyor” ifadelerini kullandı.

YUNAN ADALARINA İLGİ YENİDEN ARTIYOR



TÜRKİYE’den yurtdışına çıkışlarda ise özellikle 2018’de kurlarda yaşanan yükselişle birlikte bir düşüş yaşanmıştı. 2016’da 8 milyon kişi yurtdışına çıkarken, bu sayı 2017’de 9.4 milyona ulaşmıştı. 2018’de ise 8.6 milyona gerilemişti. En çok çıkış yapılan ülkeler arasında ise komşular Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan yer alıyor. Daha çok deniz tatili için tercih edilen ülke konumunda ise Yunanistan bulunuyor. Yunanistan’a 2016’da 785 bin, 2017’de 921 bin, 2018’de ise 781 bin Türk çıkış yaptı. Yunanistan’a çıkış yapanların büyük çoğunluğu ise Yunan adalarını tercih etti. Yunan adalarına gidişlerin okulların yeni kapanması ve seçimlerin yeni sona ermesi nedeniyle geçen yıla göre yüzde 20 aşağıda olduğunu belirten Marmaris ve Bodrum çıkışlı olarak Yunan adalarına feribot seferi yapan Yeşil Marmaris şirketinin Operasyon Müdürü Sertaç Erarslan, “Euro’nun bir dönem 7 TL’yi aşmasıyla Yunan adalarına çıkış azalmıştı. Ancak 6.5 TL seviyelerine gelmesiyle Türk tatilci yeniden hareketlendi. Bu dönemden itibaren ertelenen tatil planlarını devreye girdi. Yunan adalarına gidişte ciddi artış var” ifadelerini kullandı.

YABANCI SAYISI YÜKSELİYOR



AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da, seçimlerin sonuçlanmasının ardından iç pazarda hareketliliğin başladığını vurguladı. Özelikle gelecek 2.5 aylık dönemin yerli turist ziyaretlerinde verimli geçeceğine dikkat çeken Yağcı, “Temmuz ve Ağustos ayları hem yerli hem yabancı turist sayısının yükseleceğini söyleyebiliriz. Türk tatilciler dışında, Rusya, Almanya ve İngiltere pazarlarında yükseliş var. Her şey turizmcilerin öngördüğü şekilde ilerliyor. Avrupa’dan gelen talebin daha hızlı artmasını bekliyoruz. Bu yıl sadece turist sayısı anlamında değil, gelirlerde de yükseliş olduğuna şahit olacağız” diye konuştu.

MEMURLAR TATİLE KOŞACAK



TÜROFED Başkanı Osman Ayık, İstanbul’la seçim sürecinin tamamlanmasıyla yaklaşık 6-7 aydır yoğun çalışma içinde yer alan, siyasi partililerden seçimlerde görev yapan devlet memurlarına tatil planı yapamayan ciddi bir nüfus olduğunu söyledi. Ayık, “Bakanlar, milletvekilleri, siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe yöneticileri, seçimlerde görevli bürokratlar, devlet memurları, polisler ve diğer tüm görevliler düşünüldüğünde 5 milyonluk bir nüfus tahmin ediyoruz. Seçim sürecinde özellikle bu kesimler çok yoruldu. Şimdi herkesin bu yorgunluğu atmaya, dinlenmeye ihtiyacı var. Tatil planı yapamayan ciddi bir İstanbullu seçmen de var. Ayrıca bu kitle ekonomik sürekliliği olan, alım gücü yüksek bir kitle. Dolayısıyla daha kolay seyahat edebilir” diye konuştu.