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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.05.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Tatil cenneti Bodrum yaz sezonuna hazırlanıyor

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Tatil cenneti Bodrum yaz sezonuna hazırlanıyor

Bodrum Belediyesi ekipleri yaz sezonu öncesi yollarda bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri, bazı bölgelerde sıcak asfalt onarımı yaparken, bazı yerlerde de finişerle asfalt serimi gerçekleştirerek, kaldırım, engelli rampaları ve parke uygulamalarını hayata geçiriyor. Belediye ekipleri geçtiğimiz hafta içinde Peksimet - Gümüşlük arasında asfalt serimi, Gümbet ve Turgutreis’te ise MUSKİ ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Hafta sonunda da mesaiye devam eden Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekibi, Peksimet - Gümüşlük arasında sıcak asfalt ile bakım ve onarım çalışmasını başlattı. Öte yandan ekipler, Gümbet’te Belediye Kafeteryası’nın bulunduğu bölgede parke yürüyüş yolu ve sahil temizliği çalışmalarını da yine geçtiğimiz hafta içinde tamamladı.

Sezon öncesinde hız kazanan yol çalışmaları kapsamında Torba, Turgutreis, Mumcular, Yalıçiftlik, Ortakent, Bitez, Gümbet sahil ve Çarşı Mahallesi’nde asfalt, yol, parke ve kaldırım onarımlarının yanı sıra engelli bireylerimiz için ulaşımı rahatlatacak uygulamalara da öncelik veriliyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de turizm sezonu öncesinde çalışmalarına hız verdi. Bodrum yarımadası genelinde tüm yeşil alan ve parklarda budama, sulama, çimlendirme ve diğer rehabilitasyon çalışmalarını başlatan ekipler, park alanlarındaki oyuncakların ve spor aletlerinin tamir ve onarımını da gerçekleştiriyor. Kullanılamayacak duruma gelen park aletleri, yenileriyle değiştiriliyor. Kaldırımlardaki ağaçların diplerine ilave toprak serimi ile birlikte begonvil, sardunya, zeytin ağaçları ve yol kenarındaki turunçların da sulaması yapılıyor.

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