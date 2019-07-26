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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak Coşan
26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tatil belirsizliği

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Tatil belirsizliği

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kalsa da tatilin kaç gün olacağı netleşmedi. 10 Ağustos’ta başlayacak bayram tatili, 14 Ağustos Çarşamba bitiyor. Perşembe ve cuma günleri ise henüz tatil süresine dahil edilmedi. Turizm dışındaki sektörler tatil süresinin uzamasına karşı çıkarken, turizmciler de tatilin uzaması konusunda yapılacak bir açıklama için artık geç kalındığını düşünüyor.

YAKLAŞAN Kurban Bayramı öncesinde tatilin kaç gün olacağı henüz belli olmadı. Turizm sektörü dışında olanlar iş gücü kaybı olacağı gerekçesiyle tatilin uzamamasını talep ederken, turizm sektörü de artık umudunu yitiriyor. Kurban Bayramı’na 3 haftadan kısa bir süre kalması sebebiyle tatilin uzaması kararı alınsa dahi çok büyük etkisi olmayacağına dikkat çeken turizm sektörü temsilcileri, son anda tatil uzarsa rezervasyon yapmak isteyenlerin yüksek fiyatlarla karşılaşacağına vurgu yaptı. Otellerin belirli doluluk oranlarına ulaştığını dile getiren sektör temsilcileri, artan dolulukların fiyatları da yukarı çektiğini söyledi. Kurban Bayramı tatilinin bu tarihlerde uzatılmasının çok fazla bir şey ifade etmediğini belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Tatil kararı 1 ay önce ilan edilseydi acenteler ona göre program oluşturur, planlarını yapardı. Şimdi uzarsa tüketicinin kararı da çok etkilenmez. Memleketine gidecek olan yine oraya gider. Tatil uzadı diye farklı planlar içine çok girmez” dedi. 

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, “Bu saatten sonra alınacak kararın olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmaz. Çünkü tatil planlamak için zaman kalmadı. Doluluklar yüksek olduğu için zaten fiyatlar yukarı çıkıyor. Bu tip tatillerin daha yılın başından belli olması gerekiyor. Vatandaş da ona göre plan, program yapıyor” ifadelerini kulladı.

İŞ DÜNYASI KARŞI ÇIKIYOR

ANKARA Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir yaptığı bir açıklamada, “Zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, daha fazla tatile değil daha fazla üretime ihtiyacımız var” demişti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da, “İşçiler ister. Tatil yapacaklar ama benim iş yerim duracak. Ben 9 gün primini ödeyeceğim. Ben taraftar değilim. Tatili verince benden gidiyor. Emekçi bunu ister ama işveren istemez” dedi.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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