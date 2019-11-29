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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.11.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Taşkınlara set "afetlere kalkan" oldu

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Taşkınlara set "afetlere kalkan" oldu

DSİ tarafından 2003 yılından bugüne kadar inşa edilen 9 bin 894 koruma tesisiyle 3 milyon dekardan fazla alan taşkınlardan korundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda inşa edilen 9 bin 894 tesisle 3 milyon dekarı aşkın alanın taşkınlardan korunmasını sağlanırken, gelecek yıl da Meriç-Ergene ve Marmara Havzası'na yönelik planların hazırlanması kararlaştırıldı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, DSİ tarafından "Dere Yatakları ve Taşkınlar" ile "Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı" konulu genelgeler çerçevesinde, üst ve alt havzada taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik projeler yürütülüyor.

Suyun toplandığı kısım olan yukarı havzalardaki erozyonların, yerleşim yerleri, taban tarım arazileri, depolama tesislerinde oluşturacağı zararların önlenmesine de yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Taşkın ve sellere karşı önleyici ve koruyucu tedbirler için taşkın tehlike haritaları hazırlanıyor.
Bu çalışmalar sonucu, 2003'ten bugüne kadar inşa edilen 9 bin 894 tesisle 3 milyon dekarı aşkın alan taşkınlardan korundu.

YENİ TAŞKIN YÖNETİM PLANLARI YOLDA

Öte yandan, bakanlık tarafından ülkedeki taşkın riskinin azaltılması ve yönetilmesi için Avrupa Birliği ile uyumlu şekilde havza ölçeğinde "taşkın yönetim planları" hazırlanıyor.

Söz konusu çalışmalarla taşkın öncesinde ve sonrasında yapılacak iyileştirme ve müdahale gibi faaliyetler planlanıyor. Bu yıl sonu itibarıyla Yeşilırmak, Antalya, Sakarya, Susurluk, Ceyhan, Aras, Kızılırmak, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Gediz Havzası, Büyük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz, Burdur, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'de 2020'de ise Fırat-Dicle, Çoruh, Doğu Karadeniz, Asi, Seyhan, Van Gölü ve Konya havzalarında taşkın yönetim planı hazırlanması çalışmaları bakanlık tarafından tamamlanacak.

2020'de Avrupa Birliği IPA-II Programı kapsamında Meriç-Ergene ve Marmara Havzası için taşkın yönetim planı hazırlanması çalışmaları başlatılacak. Gelecek yıl ayrıca, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sıklıkla görülen heyelanların taşkınlarla ilişkisini araştıracak "Taşkın ve Heyelanın Etkisinin Araştırılması Projesi"nin de başlatılması planlanıyor. 

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