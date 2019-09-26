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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

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Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

Tüketicilerin 50 bin liralık taşıt kredisi için ödeyeceği kredi maliyeti 18 ay vadede 7 bin 595 lira, 36 ay vadede 15 bin 859 lira, 60 ay vadede ise 28 bin 416 lira azalmış olacak. Daha iyi bir araç almak için 120 bin liralık taşıt kredisi kullanacak vatandaşın en az 15 bin 380 lira, en çok 68 bin 199 lira parası cebinde kalacak.

Taşıt kredisi faiz oranlarının yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmesi ile 50 bin liralık kredi için katlanılan maliyet 28 bin 416 liraya kadar azalırken, 120 bin liralık kredi kullanan vatandaş 15 bin 380 lira ila 68 bin 199 lira arasında daha az ödeme yapacak. AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 13 Eylül'de taşıt kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranı yüzde 20,80 düzeyinde bulunuyordu. Taşıt kredilerindeki aylık maliyet ise yaklaşık yüzde 1,73 olarak uygulanıyordu.

Mevcut durumda, 3 kamu bankasının yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarıyla iş birliği gerçekleştirmesi ile binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri yüzde 0,49-0,69 bandına geriledi. Bu da taşıt kredileri faiz oranlarının aylık 1,04-1,24 puan düştüğüne işaret etti.

Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri kapsamında tüketiciler, sıfır kilometre binek araçlar için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay vade için kredi kullanabilecek. Kamu bankaları, fiyatı 72 bin lira ila 120 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi verecek.

MALİYET EN AZ 6 BİN 409 LİRA AZALACAK
Taşıt kredilerinde aylık yüzde 1,73'lük faiz oranı ile 50 bin lira için 18 ay vadede 60 bin 434 lira geri ödeme alınıyordu. Faizlerin yüzde 0,49'a kadar düşmesi ile tüketicilerin 50 bin liralık taşıt kredisi için ödediği kredi maliyeti 18 ay vadede 7 bin 595 lira, 36 ay vadede ise 15 bin 859 lira azalmış oldu. Vatandaşın 60 ay vadeli taşıt kredilerinde 50 bin lira için ödediği maliyet ise 28 bin 416 liraya düştü.

Öte yandan taşıt kredilerinde uygulanacak üst faiz bandı olan yüzde 0,69 baz alındığında, 50 bin liralık taşıt kredisinde 18 ayda 6 bin 409 lira, 36 ayda 13 bin 457 lira ve 60 ayda 24 bin 252 lira vatandaşın cebinde kalacak. Daha iyi bir araç almak için 120 bin liralık krediye başvuran müşteriler, 18 aylık vadede yüzde 0,49'dan 6 bin 815 liralık maliyete katlanacak. Bu rakam daha önce 25 bin 40 lira iken, bu da katlanılan maliyetin 18 bin 225 lira azaldığını ortaya koydu.

Taşıtta 120 bin liralık kredinin toplam maliyeti 36 ay vadelide 171 bin 561 liradan 133 bin 500 liraya, 60 ay vadelide ise 210 bin 958 liradan 142 bin 759 liraya düştü. Böylece tüketici 3 yıllık kredide 38 bin 61 lira, 5 yıllık kredide de 68 bin 199 lira kar etmiş oldu.

Vatandaşın üst band olarak belirlenen yüzde 0,69'dan 120 bin liralık kredi kullanması halinde ise kredi maliyetinde 15,4 bin lira ila 58,2 bin lira arasında azalış gözlenecek.  

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